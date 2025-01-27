أمم إفريقيا 2025 – مصر ضد جنوب إفريقيا في المجموعة الثانية

الإثنين، 27 يناير 2025 - 21:34

كتب : رامي جمال

منتخب مصر - بوتسوانا

أسفرت قرعة كأس أمم إفريقيا 2025 عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية.

وجاءت المجموعة الثانية كالتالي:

مصر

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جنوب إفريقيا

أنجولا

زيمبابوي

ويعد منتخبا مصر وجنوب إفريقيا هما الوحيدان في المجموعة اللذان سبق لهما التتويج باللقب.

وتوج منتخب مصر باللقب سبع مرات من قبل أعوام 1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010.

ويعد منتخب مصر هو الوحيد في تاريخ القارة الذي توج باللقب ثلاث مرات متتالية.

أما جنوب إفريقيا ففازت باللقب مرة وحيدة في عام 1996.

وتقام كأس أمم إفريقيا 2025 في نسختها الـ35 في المغرب في الفترة ما بين 21 ديسمبر العام الجاري وحتى 18 يناير من العام المقبل.

وتقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا للمرة الرابعة على التوالي بعد زيادة العدد من 16 فريقا بداية من نسخة عام 2019.

مصر منتخب مصر كأس أمم إفريقيا 2025
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