إثارة متأخرة.. حرس الحدود يخطف الفوز من مودرن سبورت

فاز حرس الحدود على منافسه مودرن سبورت بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري المصري.

وسجل فوزي الحناوي هدف حرس الحدود.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة لكن متأخرة، إذ حصل محمد أميسي لاعب مودرن سبورت على ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع.

وتمكن محمد سيحا حارس مرمى حرس الحدود من التصدي للركلة بعدما سددها أحمد فوزي لاعب مودرن سبورت.

وتمكن فوزي الحناوي من تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 82 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وللمباراة الثانية على التوالي يحقق حرس الحدود الفوز بعد الانتصار على غزل المحلة والآن مودرن سبورت.

بينما على الجانب الآخر خسر مودرن سبورت بعدما انتصر على الزمالك.

وبهذه النتيجة وصل الحرس للنقطة 12 في المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري المصري.

وتجمد رصيد مودرن سبورت عند النقطة السابعة في المركز الـ17.