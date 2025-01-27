إثارة متأخرة.. حرس الحدود يخطف الفوز من مودرن سبورت

الإثنين، 27 يناير 2025 - 21:23

كتب : FilGoal

محمود ممدوح - حرس الحدود

فاز حرس الحدود على منافسه مودرن سبورت بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري المصري.

وسجل فوزي الحناوي هدف حرس الحدود.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة لكن متأخرة، إذ حصل محمد أميسي لاعب مودرن سبورت على ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع.

أخبار متعلقة:
بالنيران الصديقة.. غزل المحلة يخسر على ملعبه من حرس الحدود ويتلقى الهزيمة الخامسة الثاني على التوالي.. الزمالك يفوز على حرس الحدود بشق الأنفس ويشعل صراع الصدارة الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد حرس الحدود والقناة الناقلة كأس مصر - رائعة حواش تقود إنبي لثمن النهائي على حساب حرس الحدود

وتمكن محمد سيحا حارس مرمى حرس الحدود من التصدي للركلة بعدما سددها أحمد فوزي لاعب مودرن سبورت.

وتمكن فوزي الحناوي من تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 82 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وللمباراة الثانية على التوالي يحقق حرس الحدود الفوز بعد الانتصار على غزل المحلة والآن مودرن سبورت.

بينما على الجانب الآخر خسر مودرن سبورت بعدما انتصر على الزمالك.

وبهذه النتيجة وصل الحرس للنقطة 12 في المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري المصري.

وتجمد رصيد مودرن سبورت عند النقطة السابعة في المركز الـ17.

حرس الحدود الدوري المصري مودرن سبورت
نرشح لكم
بصوت الكدواني.. الأهلي يعلن عودة تريزيجيه جدو يهاجم حكم مباراة الأهلي وبيراميدز المصري يفوز على إنبي ويواصل مطاردة المربع الذهبي نهاية قصة تاريخية.. 10 محطات في مسيرة معلول الذهبية مع الأهلي خبر في الجول - مدافع مغربي واعد معروض على الزمالك.. وموقف جروس "وكأن هذا كان مقصودا للنيل منا".. بيان من بيراميدز ضد التحكيم في مباراة الأهلي خبر في الجول - وكيل معلول يعلن رحيله عن الأهلي خبر في الجول – اجتماع الخطيب مع كولر لحسم مستقبل معلول.. وقرار السويسري
أخر الأخبار
كأس أمم إفريقيا 2025 - أغادير.. المدينة التي تتحدث لغتين وتستضيف مباريات مصر 33 دقيقة | الكرة المصرية
حجر زيمبابوي ونهائي 1998.. تاريخ مواجهات مصر مع فرق مجموعتها بأمم إفريقيا 42 دقيقة | منتخب مصر
بصوت الكدواني.. الأهلي يعلن عودة تريزيجيه ساعة | الدوري المصري
أمم إفريقيا 2025 – تعرف على ترتيب مباريات مصر ساعة | منتخب مصر
الدوري السعودي - أوباميانج يدمر الهلال.. وضمك يقتل الاتحاد في الدقائق الأخيرة ساعة | سعودي في الجول
قرعة أمم إفريقيا 2025 - مجموعة متوازنة لمنتخب مصر.. مواجهة عربية وأخرى نارية لحامل اللقب ساعة | الكرة الإفريقية
جدو يهاجم حكم مباراة الأهلي وبيراميدز ساعة | الدوري المصري
أمم إفريقيا 2025 – مصر ضد جنوب إفريقيا في المجموعة الثانية ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - حالة وحيدة تقود مصر لصدارة مجموعة الدور الرئيسي لبطولة العالم 2 لاعب مصري يوقع عقدا احترافيا مع ليفربول 3 بطولة العالم لليد – موعد ومنافس مصر في ربع النهائي.. والقناة الناقلة 4 جوارديولا يشيد بـ مرموش بعد الفوز على تشيلسي.. ويلتمس العذر لـ خوسانوف