المصري يفوز على إنبي ويواصل مطاردة المربع الذهبي

الإثنين، 27 يناير 2025 - 21:14

كتب : FilGoal

المصري

حقق المصري الفوز على إنبي بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على استاد السويس الجديد بالجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

سجل ثنائية المصري في المباراة كل من عمرو السعداوي ومحمود حمادة، بينما أحرز أحمد أمين "قفة" هدف إنبي الوحيد.

الفوز رفع رصيد المصري للنقطة 18 في المركز الخامس بجدول الترتيب بفارق نقطة عن سيراميكا صاحب المركز الثالث، وثلاث نقاط عن بيراميدز المتصدر، بينما توقف رصيد إنبي عند النقطة السابعة في المركز الـ 16.

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التشكيل

بدأ المصري بثلاثي هجومي مكون من أحمد القرموطي وصلاح محسن وعبد الرحيم دغموم

أحداث المباراة

حصل كريم بامبو على ركلة جزاء للمصري في الدقيقة 19 بعد تدخل من محمد سمير.

وسجل عمرو السعداوي ركلة الجزاء بنجاح على يسار الحارس.

ركلة الجزاء كانت هي الأولى التي يسجلها المصري بعد ركلتين مهدرتين.

وتعادل إنبي عن طريق قفة في الدقيقة 28 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

الهدف كان هو الأول لقفة في الدوري خلال الموسم الحالي.

وكاد المصري أن يسجل الهدف الثاني عن طريق صلاح محسن قبل نهاية الشوط الأول ولكن كرته علت المرمى.

وتقدم المصري بالهدف الثاني في الدقيقة 54 عن طريق محمود حمادة بمتابعة لرأسية صلاح محسن التي ارتدت من القائم.

وشهدت المباراة مشاركة زياد كمال لاعب الزمالك السابق والعائد إلى إنبي لأول مرة بعد عودته للفريق كبديل في الدقيقة 55.

وسيلعب المصري مباراته المقبلة ضد زد يوم السبت المقبل في الجولة 11 على ملعب السويس الجديد، بينما يلتقي إنبي مع البنك الأهلي بنفس اليوم على ملعب بتروسبورت.

الدوري المصري المصري إنبي
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