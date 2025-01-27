خبر في الجول - مدافع مغربي واعد معروض على الزمالك.. وموقف جروس
الإثنين، 27 يناير 2025 - 20:42
كتب : FilGoal
يواصل الزمالك البحث عن صفقات لدعم خط دفاعه في سوق الانتقالات الشتوية في يناير.
محمد الجديدي
النادي : شباب المحمدية
وعلم FilGoal.com أن بعض الوكلاء عرضوا اسم محمد الجديدي مدافع شباب المحمدية المغربي -20 سنة- على نادي الزمالك.
ووافق المدير الفني كريستيان جروس على ضم اللاعب بصورة مبدئية.
ومن المنتظر أن يتم البدء في عملية التفاوض الرسمي بين الناديين.
اللاعب نشأ في فريق شباب المحمدية وتم تصعيده للفريق الأول في مطلع الموسم الحالي.
وظهر الجديدي في الدوري المغربي في 16 مباراة، وصنع هدفا وحيدا.
ويحتل فريق شباب المحمدية المركز الأخير في الدوري المغربي برصيد 3 نقاط، جمعها من 3 تعادلات وبلا فوز في أول 19 جولة حتى الآن.
نرشح لكم
بصوت الكدواني.. الأهلي يعلن عودة تريزيجيه جدو يهاجم حكم مباراة الأهلي وبيراميدز إثارة متأخرة.. حرس الحدود يخطف الفوز من مودرن سبورت المصري يفوز على إنبي ويواصل مطاردة المربع الذهبي نهاية قصة تاريخية.. 10 محطات في مسيرة معلول الذهبية مع الأهلي "وكأن هذا كان مقصودا للنيل منا".. بيان من بيراميدز ضد التحكيم في مباراة الأهلي خبر في الجول - وكيل معلول يعلن رحيله عن الأهلي خبر في الجول – اجتماع الخطيب مع كولر لحسم مستقبل معلول.. وقرار السويسري