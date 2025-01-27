خبر في الجول - مدافع مغربي واعد معروض على الزمالك.. وموقف جروس

الإثنين، 27 يناير 2025 - 20:42

كتب : FilGoal

محمد الجديدي

يواصل الزمالك البحث عن صفقات لدعم خط دفاعه في سوق الانتقالات الشتوية في يناير.

وعلم FilGoal.com أن بعض الوكلاء عرضوا اسم محمد الجديدي مدافع شباب المحمدية المغربي -20 سنة- على نادي الزمالك.

ووافق المدير الفني كريستيان جروس على ضم اللاعب بصورة مبدئية.

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ومن المنتظر أن يتم البدء في عملية التفاوض الرسمي بين الناديين.

اللاعب نشأ في فريق شباب المحمدية وتم تصعيده للفريق الأول في مطلع الموسم الحالي.

وظهر الجديدي في الدوري المغربي في 16 مباراة، وصنع هدفا وحيدا.

ويحتل فريق شباب المحمدية المركز الأخير في الدوري المغربي برصيد 3 نقاط، جمعها من 3 تعادلات وبلا فوز في أول 19 جولة حتى الآن.

كريستيان جروس الزمالك محمد الجديدي شباب المحمدية
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