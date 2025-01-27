قائمة ريال مدريد - استمرار غياب فينيسيوس في مواجهة بريست

الإثنين، 27 يناير 2025 - 20:26

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد سالزبورج - دوري أبطال أوروبا

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد قائمة فريقه التي ستواجه بريست.

ويلتقي ريال مدريد مع بريست في الجولة الأخيرة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة استمرار غياب فينيسيوس جونيور بسبب الإيقاف.

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وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: تيبو كورتوا – أندري لونين – سيرجيو ميستري.

الدفاع: دافيد ألابا – لوكاس فاسكيز – فران جارسيا – أنطونيو روديجير – فيرلان ميندي – رامون جاكوبو – راؤول أسينسيو.

الوسط: جود بيلينجهام – فيديريكو فالفيردي – لوكا مودريتش – أوريلين تشواميني – أردا جولر – داني سيبايوس – بول فورتوني.

الهجوم: كيليان مبابي – رودريجو – إندريك – براهيم دياز – جونزالو جارسيا.

ويحتل ريال مدريد المركز 16 في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة وبفارق نقطة عن بريست صاحب المركز الـ 13.

ريال مدريد دوري أبطال أوروبا
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