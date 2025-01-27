وكيل معلول يعلن رحيله عن الأهلي

أعلن جون إدوارد رئيس الشركة المسؤولة عن إدارة أعمال التونسي علي معلول، رحيل اللاعب عن صفوف الفريق الأحمر.

وقال إدوارد في بيان مرسل للصحفيين:

اتخذنا قرارا بالرحيل عن الأهلي اليوم لرفع الحرج عن الجميع خاصة بعد تعافي اللاعب الكامل من الإصابة وجاهزيته للمشاركة في المباريات، ولكن لم يتم الحديث من قبل النادي من قريب او بعيد حتى هذه اللحظة عن مستقبل اللاعب ومصيره خلال الفترة المقبلة.

ويتمني معلول التوفيق للنادي الأهلي في المرحلة المقبلة، موجها الشكر لجماهيره العظيمة والوفية والتي كان لها الدور الأكبر في استمراره طوال هذه الفترة الناجحة في تاريخ النادي، والتي شهدت تلقي اللاعب العديد من العروض المغرية خلالها والتي كانت تساوي أكثر من أضعاف ما كان يتقاضاه في النادي، ولكنه فضل كل مرة ينتهي عقده فيها أن يجدد ويواصل كتابة التاريخ مع النادي.

وحسبما علم FilGoal.com فقد تواجد محمود الخطيب رئيس الأهلي ومحمد رمضان المدير الرياضي في مران الفريق لمناقشة المدرب مارسيل كولر بشأن مستقبل معلول خاصة مع اقتراب نهاية فترة القيد خارج مصر.

وصمم كولر على قراره بعدم قيد معلول رغم رغبة الإدارة في استمرار التونسي تقديرا لتاريخه في النادي.

وتم اجتماع بين الخطيب ورمضان بمعلول وأخبروه قرار كولر، لكن أكد الثنائي أنه سيحاول تعديل قرار كولر.

وتعافى الظهير الأيسر التونسي معلول من الإصابة التي تعرض لها خلال نهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي أمام الترجي بقطع في وتر أكيليس.

وكان الأعلي قد رفع اسم علي معلول من قائمة الفريق للموسم الجديد، مع وضعه في قائمة الانتظار وتجديد تعاقده لمدة موسم واحد.

اللاعب التونسي صاحب الـ34 عاما انضم إلى الأهلي قادما من الصفاقسي في عام 2016.

ومنذ ذلك الحين خاض معلول 287 مباراة مع الأهلي سجل خلالهم 51 هدفا وصنع 83 آخرين.

وفي الموسم الجاري شارك معلول في 29 مباراة سجل خلالهم هدفين وصنع ثمانية.

وتوج معلول مع الأهلي بالدوري المصري خمس مرات ومثلهم لكأس السوبر المصري وأربعة لكأس مصر.

كما ظفر بدوري أبطال إفريقيا أربع مرات ومرتين لكأس السوبر الإفريقي.

هذا بالإضافة لحصوله على برونزية كأس العالم للأندية ثلاث مرات.

وارتدى معلول شارة قيادة الأهلي لأول مرة في مسيرته في مباراة الجونة بالدوري المصري في شهر مايو الماضي.