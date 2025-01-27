خبر في الجول – اجتماع الخطيب مع كولر لحسم مستقبل معلول.. وقرار السويسري

الإثنين، 27 يناير 2025 - 19:59

كتب : أحمد الخولي

علي معلول بشارة قيادة الأهلي

اجتمع محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي مع مارسيل كولر مدرب الفريق لمناقشة مستقبل علي معلول لاعب الفريق.

وحسبما علم FilGoal.com تواجد الخطيب ومحمد رمضان في مران الفريق لمناقشة كولر بشأن مستقبل معلول خاصة مع اقتراب نهاية فترة القيد خارج مصر.

وصمم كولر على قراره بعدم قيد معلول رغم رغبة الإدارة في استمرار التونسي تقديرا لتاريخه في النادي.

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وتم اجتماع بين الخطيب ورمضان بمعلول وأخبروه قرار كولر، لكن أكد الثنائي أنه سيحاول تعديل قرار كولر.

تأثر معلول بموقف كولر ويتوقع نهاية مسيرته مع الأهلي قريبا.

وتعافى الظهير الأيسر التونسي معلول من الإصابة التي تعرض لها خلال نهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي أمام الترجي بقطع في وتر أكيليس.

علي معلول الأهلي الدوري المصري محمود الخطيب محمد رمضان
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