حصاد الدور الأول لدوري المحترفين.. 382 هدفا ووادي دجلة في الصدارة

الإثنين، 27 يناير 2025 - 19:51

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

أقيمت حتى الآن 190 مباراة في دوري المحترفين المصري خلال 19 جولة لدوري المحترفين شهدت 117فوز و73تعادل منهم 37 إيجابي و36 سلبي

ويقدم لكم FilGoal.com حصاد الدور الأول دوري المحترفين المصري.

تم تسجيل 382 هدف عن طريق 180 لاعبا

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16 تغيير فني حتى الجولة 19 كان آخرهم تعيين مصطفى عبده لنادي لافيينا

أندية المنصورة والداخلية ولافيينا ومنتخب السويس قامت بتغيير جهازين فنيين

56 ركلة جزاء تم تسجيل 38 وإهدار 18

الجولة 17 و18 شهدت أعلى معدل تهديفي بتسجيل 29 هدف

الجولة الثانية والرابعة الأقل تهديفا بتسجيل 14 هدف فقط

وادي دجلة والمقاولون العرب الأكثر انتصارا بتحقيق 11 انتصار بينما ديروط وسبورتنج الأقل تحقيقا للفوز بانتصارين فقط

ديروط الأكثر هزيمة ب 11 هزيمة يليه المنصورة وطنطا وسبورتنج ب 10 هزائم

بروكسي الأكثر تعادل ب 12 مرة

كهرباء الإسماعيلية الأكثر تسجيلا للأهداف بتسجيل 39 هدف والمنصورة الأضعف بتسجيل 10 أهداف فقط

وادي دجلة أقوى دفاع بعد أن سكنت مرماه 5 أهداف فقط بينما سبورتنج الأضعف دفاعيا بعد أن سكنت مرماه 27 هدف

13 لاعب سجلوا 22 هدف لفريق بروكسي بينما سجل 5 لاعبين فقط 13 هدف لمنتخب السويس

أبو قير سجل سجل 30 هدف عن طريق 12 لاعب بينما كهرباء الإسماعيلية سجل 39 هدفا عن طريق 9 لاعبين

أصغر لاعب شارك هو فؤاد مصطفى لاعب أسوان من مواليد 2009 وأنضم لمنتخب الناشئين

خالد ربيع لاعب أبو قير للأسمدة من مواليد 2005 سجل هدفا لفريقه في مرمى منتخب السويس

أكثر مباراة شهدت أهداف مباراة طنطا مع المقاولون العرب شهدت تسجيل 8 أهداف بعد انتصار المقاولون العرب 5-3، وشهدت أيضا المباراة 4 ركلات جزاء تم تسجيل 3 وإهدار ركلة

وادي دجلة خاض 9 مباريات على ملعبه لم يسكن مرماه اي أهدافا

القناة حقق أكبر فوز خارج ملعبه بالفوز على منتخب السويس 5-0 ثم فوز أبو قير للأسمدة خارج ملعبه على بروكسي 4-0

وكهرباء الإسماعيلية على أبو قير للأسمدة بنتيجة 4-1

كهرباء الإسماعيلية حقق نتيجتين فوز بالفوز 5-0 على بترول أسيوط و5-1 على سبورتنج

محمد شيكا مهاجم كهرباء الإسماعيلية يتصدر قائمة الهدافين برصيد 13 هدفا ثم اوجستن أوتو لاعب الترسانة برصيد 9 أهداف ثم علي حسين لاعب وادي دجلة وأحمد كفتة لاعب الكهرباء برصيد 8 أهداف

جون مباتشو لاعب أبو قير للأسمدة سجل اول اهداف الدوري في مرمى المنصورة

مصطفى حمادة لاعب السكة الحديد سجل الهدف رقم 100 في مرمى لافيينا

أحمد فايز لاعب أبو قير للأسمدة سجل الهدف رقم 200 في مرمى الداخلية

محمد يسري لاعب القناة سجل الهدف 300 في مرمى سبورتنج

زياد طارق لاعب بلدية المحلة اول لاعب يتعرض للطرد خلال لقاء الداخلية

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