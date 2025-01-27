الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد بيراميدز والقناة الناقلة

يستعد الزمالك لمواجهة منافسه بيرامديز في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 11 ضمن منافسات الدوري المصري.

وفاز الزمالك على منافسه الجونة بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري.

واستفاد الزمالك أخيرا من سقوط منافسيه، إذ تعادل الأهلي مع بيراميدز بهدفين لكل فريق ليتيح للزمالك إمكانية تخطي الأهلي في الترتيب والاقتراب من بيراميدز في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري.

وبهذا الفوز وصل الزمالك للنقطة 20 في وصافة جدول ترتيب الدوري المصري.

بينما يتذيل الجونة الترتيب وتجمد رصيده عند النقطة السادسة.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تقام المباراة يوم الجمعة المقبل 31 يناير.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء.

وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس.