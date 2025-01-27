طبيب الزمالك يكشف تشخيص إصابة الونش

الإثنين، 27 يناير 2025 - 19:20

كتب : FilGoal

غزل المحلة - الزمالك - محمود حمدي الونش

كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك عن تشخيص إصابة لاعب الفريق محمود حمدي "الونش".

واستبدل الونش خلال مباراة الزمالك والجونة بعد تعرضه لإصابة في الرأس.

وقال أسامة عبر المركز الإعلامي للنادي: "الونش تعرض لاصطدام في الرأس وشعر بدوران بسيط وفضلنا إراحته وسيشارك في التدريبات الجماعية المقبلة للفريق بشكل طبيعي".

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وفاز الزمالك على الجونة بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت على استاد القاهرة بالجولة العاشرة من الدوري المصري.

واستفاد الزمالك أخيرا من سقوط منافسيه، إذ تعادل الأهلي مع بيراميدز بهدفين لكل فريق ليتيح للزمالك إمكانية تخطي الأهلي في الترتيب والاقتراب من بيراميدز في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري.

وللمباراة الثانية على التوالي يتمكن الزمالك من الفوز على الجونة.

محمود حمدي الونش الزمالك
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