مؤتمر جروس: نحتاج حلول لتعويض غياب السعيد.. وهذا نريد تحسينه وإصابة الونش

الإثنين، 27 يناير 2025 - 18:45

كتب : إبراهيم رمضان

جروس - الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا

أقر كريستيان جروس المدير الفني لـ الزمالك أنه يحتاج لإيجاد الحلول لتعويض غياب عبد الله السعيد.

وغاب السعيد من قبل بسبب إصابة تعرض لها.

وفاز الزمالك على منافسه الجونة بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري المصري.

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وقال المدرب السويسري خلال المؤتمر الصحفي: "الفوز على الجونة كان مهما للغاية خاصة بعد الخسارة من مودرن سبورت".

وأضاف "سعيد بتسجيل المهاجمين ضد الجونة، الفريق أدى بصورة جيدة خاصة في الشوط الثاني، وبدأنا من الآن التجهيز لمباراة بيراميدز المقبلة".

وأكمل "الزمالك بدأ المباراة بصورة جيدة وسجل هدفا مبكرا، ولكن الفريق لم يستغل ذلك، لكن الأداء في الشوط الثاني كان أفضل".

وواصل "عبد الله السعيد لاعب مهم لدينا ولكن يجب أن نوجد الحلول لتعويض غيابه، وهذا يحتاج الكثير من العمل".

وتابع "ما نريد أن نعمل على تحسينه هو عدم استقبال أهداف، وخاصة مثل هدف لقاء الجونة".

وأنهى حديثه قائلا: "سعيد بأن إصابة الونش ليست في ركبته ولكنه في رأسه وسيكون جاهزا للمباراة المقبلة".

واستفاد الزمالك أخيرا من سقوط منافسيه، إذ تعادل الأهلي مع بيراميدز بهدفين لكل فريق ليتيح للزمالك إمكانية تخطي الأهلي في الترتيب والاقتراب من بيراميدز في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري.

وبهذا الفوز وصل الزمالك للنقطة 20 في وصافة جدول ترتيب الدوري المصري.

بينما يتذيل الجونة الترتيب وتجمد رصيده عند النقطة السادسة.

الزمالك الجونة الدوري المصري كريستيان جروس عبد الله السعيد
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