استفاد من سقوط منافسيه.. الزمالك يفوز على الجونة برباعية

فاز الزمالك على منافسه الجونة بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري المصري.

وسجل ناصر منسي وسيف الدين الجزيري (2) وعبد الله السعيد للزمالك، بينما أحرز أحمد حسام للجونة.

واستفاد الزمالك أخيرا من سقوط منافسيه، إذ تعادل الأهلي مع بيراميدز بهدفين لكل فريق ليتيح للزمالك إمكانية تخطي الأهلي في الترتيب والاقتراب من بيراميدز في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري.

وللمباراة الثانية على التوالي يتمكن الزمالك من الفوز على الجونة.

وبهدف ناصر منسي ابتعد أكثر بصدارة هدافي الدوري المصري بـ6 أهداف ويأتي خلفه إمام عاشور وفيستون ماييلي ومحمد علي بن حمودة ومحمود عبد الحفيز زلاكة.

وافتتح الجزيري أهدافه خلال الموسم الجاري في بطولة الدوري مع الزمالك.

وإجمالا وصل لهدفه الـ40 مع الزمالك كثالث أفضل هداف أجنبي في تاريخ النادي.

ويتصدر اليمني علي محسن ترتيب هدافي الزمالك الأجانب برصيد 47 هدفا، ويليه المغربي أشرف بنشرقي برصيد 43 هدفا.

وعلى الجانب الآخر وصل السعيد للمساهمة الرابعة له مع الزمالك في بطولة الدوري في الموسم الجاري.

وتمكن السعيد من تسجيل هدفين وصناعة مثلهما في 9 مباريات لعبها.

وحصل السعيد على جائزة رجل المباراة.

وبهذا الفوز وصل الزمالك للنقطة 20 في وصافة جدول ترتيب الدوري المصري.

بينما يتذيل الجونة الترتيب وتجمد رصيده عند النقطة السادسة.





































































































































































التشكيل

بدأ كريستيان جروس المدير الفني للزمالك بناصر منسي بشكل أساسي.

عودة الونش والسعيد لتشكيل الزمالك الأساسي، وشيكابالا خارج قائمة لقاء الجونة#في_الدوري pic.twitter.com/NBDfIvM7gs — FilGoal (@FilGoal) January 27, 2025

وصف المباراة

بدأ الزمالك بشكل قوي وضغط على الجونة وأسفر عنه هدف للزمالك في الدقيقة السابعة عن طريق ناصر منسي بعد عرضية.

وتعادل أحمد حسام للجونة في الدقيقة 37 بعد رأسية في المرمى.

وفي الشوط الثاني سدد زيزو كرة قوية داخل منطقة الجزاء ترتطم في الشباك الخارجية في الدقيقة 54.

وفي الدقيقة 62 أجرى جروس تبديلين بدخول الجزيري ومحمد السيد بدلا من ناصر منسي ومحمد شحاتة.

وبعد دقيقة واحدة فقط من دخوله أحرز الجزيري الهدف الثاني عقب متابعة من تصدي حارس المرمى لتسديدة مصطفى شلبي من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 74 زاد السعيد الفارق وسجل من تسديدة بعيدة المدى بعد خطأ فادح من حارس المرمى في تمرير الكرة.

واستمرت خطورة الزمالك إذ سدد مصطفى شلبي كرة ارتطمت في العارضة في الدقيقة 75.

وأصيب عبد الله السعيد بعد تدخل قوي وتوقفت المباراة لتلقي العلاج وعاد مرة أخرى وأكمل المباراة.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع اختتم الجزيري أهداف الزمالك بعد انطلاقة رائعة من نبيل عماد ثم لعب عرضية أرضية وسدد الجزيري مباشرة في المرمى.

وتمكن الزمالك من الخروج من اللقاء بنقاطها الكاملة.

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