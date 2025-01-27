تشكيل المصري – استمرار محمود حمدي رغم عودة جاد وسعداوي يبدأ ضد إنبي

الإثنين، 27 يناير 2025 - 18:14

كتب : FilGoal

المصري

يستمر محمود حمدي في حراسة مرمى المصري ضد إنبي رغم عودة محمود جاد من الإيقاف، فيما يبدأ صلاح محسن كأساسي.

أعلن علي ماهر مدرب النادي المصري، تشكيل فريقه لمواجهة إنبي بعد قليل، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري.

يبدأ محمود حمدي في حراسة المرمى للمباراة الثانية على التوالي رغم عودة جاد من الإيقاف، فيما يعود عمرو سعداوي لشغل مركز الظهير الأيسر على حساب حسن علي.

أخبار متعلقة:
بسبب أزمة صحية لوالد الحكم.. تغيير اضطراري في طاقم تحكيم المصري ضد إنبي اسكواش - تأهل 8 مصريين إلى ربع نهائي بطولة الأبطال الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي القادمة ضد مودرن سبورت.. والقنوات الناقلة انتهت في الدوري المصري - الأهلي (2)-(2) بيراميدز

من جهة أخرى، يبدأ صلاح محسن كمهاجم صريح رغم تواجد فخر الدين بن يوسف على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حارس: محمود حمدي

الدفاع: كريم العراقي – محمد هاشم – خالد صبحي – عمرو سعداوي.

الوسط: محمد مخلوف – محمود حمادة.

أمامهما: أحمد القرموطي - عبد الرحيم دغموم - كريم بامبو.

الهجوم: صلاح محسن.

الدوري المصري المصري إنبي
نرشح لكم
المصري يفوز على إنبي ويواصل مطاردة المربع الذهبي نهاية قصة تاريخية.. 10 محطات في مسيرة معلول الذهبية مع الأهلي خبر في الجول - مدافع مغربي واعد معروض على الزمالك.. وموقف جروس "وكأن هذا كان مقصودا للنيل منا".. بيان من بيراميدز ضد التحكيم في مباراة الأهلي خبر في الجول - وكيل معلول يعلن رحيله عن الأهلي خبر في الجول – اجتماع الخطيب مع كولر لحسم مستقبل معلول.. وقرار السويسري الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد بيراميدز والقناة الناقلة طبيب الزمالك يكشف تشخيص إصابة الونش
أخر الأخبار
المصري يفوز على إنبي ويواصل مطاردة المربع الذهبي 3 دقيقة | الدوري المصري
نهاية قصة تاريخية.. 10 محطات في مسيرة معلول الذهبية مع الأهلي 14 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - مدافع مغربي واعد معروض على الزمالك.. وموقف جروس 35 دقيقة | الدوري المصري
"وكأن هذا كان مقصودا للنيل منا".. بيان من بيراميدز ضد التحكيم في مباراة الأهلي 45 دقيقة | الدوري المصري
قائمة ريال مدريد - استمرار غياب فينيسيوس في مواجهة بريست 52 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول - وكيل معلول يعلن رحيله عن الأهلي ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول – اجتماع الخطيب مع كولر لحسم مستقبل معلول.. وقرار السويسري ساعة | الدوري المصري
حصاد الدور الأول لدوري المحترفين.. 382 هدفا ووادي دجلة في الصدارة ساعة | القسم الثاني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - حالة وحيدة تقود مصر لصدارة مجموعة الدور الرئيسي لبطولة العالم 2 لاعب مصري يوقع عقدا احترافيا مع ليفربول 3 جوارديولا يشيد بـ مرموش بعد الفوز على تشيلسي.. ويلتمس العذر لـ خوسانوف 4 بطولة العالم لليد – موعد ومنافس مصر في ربع النهائي.. والقناة الناقلة