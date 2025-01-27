تشكيل المصري – استمرار محمود حمدي رغم عودة جاد وسعداوي يبدأ ضد إنبي

يستمر محمود حمدي في حراسة مرمى المصري ضد إنبي رغم عودة محمود جاد من الإيقاف، فيما يبدأ صلاح محسن كأساسي.

أعلن علي ماهر مدرب النادي المصري، تشكيل فريقه لمواجهة إنبي بعد قليل، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري.

يبدأ محمود حمدي في حراسة المرمى للمباراة الثانية على التوالي رغم عودة جاد من الإيقاف، فيما يعود عمرو سعداوي لشغل مركز الظهير الأيسر على حساب حسن علي.

من جهة أخرى، يبدأ صلاح محسن كمهاجم صريح رغم تواجد فخر الدين بن يوسف على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حارس: محمود حمدي

الدفاع: كريم العراقي – محمد هاشم – خالد صبحي – عمرو سعداوي.

الوسط: محمد مخلوف – محمود حمادة.

أمامهما: أحمد القرموطي - عبد الرحيم دغموم - كريم بامبو.

الهجوم: صلاح محسن.