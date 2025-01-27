عضو مجلس الاتحاد يكشف لـ في الجول حقيقة انتقال محمود علاء لـ الزمالك

نفى محمد أحمد سلامة عضو مجلس إدارة الاتحاد السكندري إمكانية انتقال محمود علاء للزمالك.

محمود علاء النادي : لاعب حر الزمالك

وكانت بعض الأخبار قد أشارت إلى تواصل الزمالك مع الاتحاد السكندري من أجل إمكانية انتقال اللاعب للفريق الأبيض.

وقال سلامة لـ FilGoal.com: "محمود علاء متمسك بتعاقده مع الاتحاد السكندري ولا توجد نية لرحيله إلى الزمالك".

وتابع "اللاعب تلقى عرضا من الزمالك عقب فسخ تعاقده مع السويحلي الليبي لكنه فضل الاتحاد السكندري ووقع على التعاقد وحصل على مقدم العقد".

وكشف نادي الاتحاد السكندري عن ضم محمود علاء لمدة موسم ونصف الموسم.

وأشار بيان الاتحاد السكندري عن توقيع اللاعب في حضور محمد مصيلحي رئيس النادي ومحمد سلامة عضو مجلس الإدارة وطلعت يوسف المدير الفني وعبد الجليل إمام مدير الكرة.

وبات علاء لاعبا حرا بعد فسخ تعاقده مع نادي السويحلي الليبي.

ووافق طلعت يوسف مدرب الاتحاد على ضم محمود علاء لتدعيم صفوف الفريق في انتظار إتمام الاتفاق بشكل رسمي مع اللاعب.

وسبق لمحمود علاء اللعب لمدة موسم على سبيل الإعارة من الزمالك إلى الاتحاد السكندري.

وانضم علاء لصفوف السويحلي عقب نهاية تعاقده مع الزمالك في بداية الموسم الماضي قبل أن يتم فسخ التعاقد.

ولم يخض علاء أي مباراة مع السويحلي في الدوري الليبي الذي انطلق مؤخرا.

ولعب محمود علاء 22 مباراة مع الاتحاد السكندري خلال فترة إعارته من الزمالك ونجح في تسجيل 4 أهداف رغم مركزه كمدافع.