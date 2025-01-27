سجل هدفه الأول ومساهمة رابعة.. الجزيري والسعيد يسجلان للزمالك في الجونة

الإثنين، 27 يناير 2025 - 17:51

كتب : محمد رؤوف

سيف الدين الجزيري - الزمالك - الجونة

افتتح سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك أهدافه مع الفريق خلال الموسم الجاري في بطولة الدوري ضد الجونة وكذلك أحرز عبد الله السعيد هدفا.

ويواجه الزمالك منافسه الجونة في المباراة التي تجمعهما في الجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري المصري.

وسجل الجزيري الهدف الأول له مع الزمالك في بطولة الدوري خلال الموسم الحالي.

وإجمالا وصل لهدفه الـ39 مع الزمالك كثالث أفضل هداف أجنبي في تاريخ النادي.

ويتصدر اليمني علي محسن ترتيب هدافي الزمالك الأجانب برصيد 47 هدفا، ويليه المغربي أشرف بنشرقي برصيد 43 هدفا.

وأحرز الجزيري هدفه في الدقيقة 63 بعد دخوله بثواني عقب متابعة من تصدي حارس المرمى لتسديدة مصطفى شلبي من داخل منطقة الجزاء.

وعلى الجانب الآخر سجل عبد الله السعيد الهدف الثاني في الدقيقة 74 من تسديدة بعيدة المدى بعد خطأ فادح من حارس المرمى في تمرير الكرة.

ووصل السعيد للمساهمة الرابعة له مع الزمالك في بطولة الدوري في الموسم الجاري.

وتمكن السعيد من تسجيل هدفين وصناعة مثلهما في 9 مباريات لعبها.

سيف الدين الجزيري الزمالك
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