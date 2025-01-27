ليكيب: لانس يستهدف ضم مصطفى محمد

أوضحت جريدة ليكيب أن نادي لانس يستهدف ضم مصطفى محمد مهاجم نانت هذا الشتاء.

ولا يشارك مصطفى محمد كثيرا مع فريقه هذا الموسم، وألمح مدربه أنطوان كومبواري أن عليه البحث عن فريق جديد.

وأوضح التقرير أن لانس سيحاول ضم المهاجم المصري قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية يوم 3 فبراير المقبل.

وأضاف التقرير أن نادي لانس يتطلع لتعزيز خط هجومه بضم مصطفى محمد الذي عاد لرادار إدارة لانس في الساعات الأخيرة.

ولفت تقرير ليكيب إلى أن المفاوضات بين الناديين بشأن الصفقة لم تبدأ بعد.

وذكر التقرير أن لانس استهدف ضم مصطفى محمد الصيف الماضي لكن الصفقة لم تتم.

وتبلغ القيمة السوقية لمصطفى محمد حاليا 15 مليون يورو في ظل امتداد عقده حتى صيف 2027.

وعاد مصطفى محمد لقائمة الفريق في لقاء ليون وسجل هدف التعادل القاتل في الدقيقة 90 بعدما دخل كبديل.

وذلك بعد غيابه عن قائمة اللقاء الماضي ضد سانت إيتيان.

مهاجم الزمالك السابق سجل 22 هدفا في 98 مباراة لعبها مع نانت بمختلف المسابقات منذ انضمامه في صيف 2022.

بينما شارك مصطفى في 17 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم معظمها كبديل، وسجل 3 أهداف.

ويحتل لانس المركز السابع في جدول الدوري الفرنسي برصيد 30 نقطة.

بينما يتواجد نانت في المركز الـ14 برصيد 18 نقطة.

video:1