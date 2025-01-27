ليكيب: لانس يستهدف ضم مصطفى محمد

الإثنين، 27 يناير 2025 - 17:39

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت - نيس - الصور من موقع النادي

أوضحت جريدة ليكيب أن نادي لانس يستهدف ضم مصطفى محمد مهاجم نانت هذا الشتاء.

ولا يشارك مصطفى محمد كثيرا مع فريقه هذا الموسم، وألمح مدربه أنطوان كومبواري أن عليه البحث عن فريق جديد.

وأوضح التقرير أن لانس سيحاول ضم المهاجم المصري قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية يوم 3 فبراير المقبل.

أخبار متعلقة:
جوارديولا: أنا سعيد بما رأيته من مرموش حتى الآن تعرف على وضع صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي بعد 23 جولة جوتا: أنا أفضل مهاجمي الدوري الإنجليزي بعد صلاح وهالاند أتى من مقاعد البدلاء.. مصطفى محمد ينقذ نانت أمام ليون

وأضاف التقرير أن نادي لانس يتطلع لتعزيز خط هجومه بضم مصطفى محمد الذي عاد لرادار إدارة لانس في الساعات الأخيرة.

ولفت تقرير ليكيب إلى أن المفاوضات بين الناديين بشأن الصفقة لم تبدأ بعد.

وذكر التقرير أن لانس استهدف ضم مصطفى محمد الصيف الماضي لكن الصفقة لم تتم.

وتبلغ القيمة السوقية لمصطفى محمد حاليا 15 مليون يورو في ظل امتداد عقده حتى صيف 2027.

وعاد مصطفى محمد لقائمة الفريق في لقاء ليون وسجل هدف التعادل القاتل في الدقيقة 90 بعدما دخل كبديل.

وذلك بعد غيابه عن قائمة اللقاء الماضي ضد سانت إيتيان.

مهاجم الزمالك السابق سجل 22 هدفا في 98 مباراة لعبها مع نانت بمختلف المسابقات منذ انضمامه في صيف 2022.

بينما شارك مصطفى في 17 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم معظمها كبديل، وسجل 3 أهداف.

ويحتل لانس المركز السابع في جدول الدوري الفرنسي برصيد 30 نقطة.

بينما يتواجد نانت في المركز الـ14 برصيد 18 نقطة.

مصطفى محمد نانت لانس
نرشح لكم
خبر في الجول - البنك الأهلي يطلب ضم عبده يحيى من غزل المحلة جالاتا سراي يفسخ تعاقده مع حكيم زياش قاهر الفراعنة.. الوداد يحسم صفقة لاعب صنداونز سيجاور أليكس ساندرو.. دانيلو ينضم إلى فلامنجو البرازيلي بدأ مسيرته مع تشيلسي.. الاتفاق يتعاقد مع لاعب النصر أستون فيلا يتخلى عن صفقته الأغلى.. بوينديا إلى ليفركوزن معارا محمد ربيعة لـ في الجول: طموحي الانتقال إلى الزمالك.. وجديد المفاوضات مع سموحة خبر في الجول - بنشرقي يجتاز الكشف الطبي.. ومدة تعاقده مع الأهلي
أخر الأخبار
كونسيساو: افتقدنا أساسيات كرة القدم ضد دينامو زغرب 13 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
أنشيلوتي: لا أحب اللعب ضد مانشستر سيتي 19 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
أرتيتا يتحدث عن إمكانية ضم واتكينس 35 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
جوارديولا: مشاركة الصفقات الجديدة مهمة جدا في أبطال أوروبا 41 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول - البنك الأهلي يطلب ضم عبده يحيى من غزل المحلة 56 دقيقة | الكرة المصرية
قرعة ملحق أبطال أوروبا المحتملة - سيتي "مرموش" أمام بايرن أو ريال مدريد.. وقمة إيطالية منتظرة ساعة | دوري أبطال أوروبا
كرة يد - المركز الأفضل منذ 2001.. مصر خامس بطولة العالم بعد فوز البرتغال المثير ساعة | كرة يد
موعد قرعة مرحلة الملحق في دوري أبطال أوروبا.. والقناة الناقلة ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - حالة وحيدة تقود مصر لصدارة مجموعة الدور الرئيسي لبطولة العالم 2 بصوت الكدواني.. الأهلي يعلن عودة تريزيجيه 3 لاعب مصري يوقع عقدا احترافيا مع ليفربول 4 بطولة العالم لليد – موعد ومنافس مصر في ربع النهائي.. والقناة الناقلة