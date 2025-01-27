فنربخشة: تاليسكا يخضع للكشف الطبي في إسطنبول

الإثنين، 27 يناير 2025 - 16:54

كتب : FilGoal

أندرسون تاليسكا

أعلن نادي فنربخشة التركي توصله لاتفاق نهائي لضم أندرسون تاليسكا.

وأوضح فنربخشة التركي عبر حسابه الرسمي أنه دعا تاليسكا للقدوم إلى إسطنبول لإجراء الكشف الطبي وإتمام المفاوضات.

وكانت صحيفة الرياضية السعودية كشفت أن تاليسكا وقع على المخالصة المالية اليوم تمهيدا لانتقاله للنادي التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

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وكشفت الصحيفة السعودية أن انتقال تاليسكا إلى فنربخشة سيتكلف 15.5 مليون يورو.

تقارير عديدة في الشهر الماضي، أوضحت أن تاليسكا سينتقل إلى فنربخشة بمجرد فتح باب الانتقالات الشتوية في الأول من يناير، لكن ذلك لم يحدث إلى الآن.

وتعطلت الصفقة بسبب تراجع تاليسكا عن التوقيع للنادي التركي مطالبا بزيادة راتبه.

وطلب تاليسكا بمبالغ مالية مضاعفة أكثر من تلك التي سيستلمها حتى نهاية عقده يونيو 2026 مع النصر.

وسبق لتاليسكا اللعب في الدوري التركي بقميص بيشكتاش الذي حصل معه على ثنائية الدوري والكأس.

وانضم تاليسا إلى النصر السعودي في صيف 2021 قادما من جوانزو إيفرجراند الصيني بعقد يبمتد لـ3 مواسم.

وجدد تاليسكا تعاقده مع النصر العام الماضي ليتمد حتى يونيو 2026.

ولعب تاليسكا بقميص النصر 104 مباراة سجل خلالهم 76 هدفا وصنع 10 آخرين.

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