دوري المحترفين - المقاولون يستعيد الوصافة بهدفين في شباك الترسانة

استعاد المقاولون العرب المركز الثاني في دوري المحترفين بعد الفوز على حساب الترسانة بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة الـ16 من دوري المحترفين.

تقدم عبد الرحمن أكمل للمقاولون في الدقيقة السابعة بعدما حول رأسية من ضربة ثابتة في الشباك.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المقاولون بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، أدرك الترسانة التعادل في الدقيقة 79 بعد تسديدة صاروخية لـ إيهاب سمير من خارج منطقة الجزاء.

ولكن عاد المقاولون سريعا وسجل في الدقيقة 82 الهدف الثاني بتسديدة قوية من فاروقا نور الدين بعد انفراده بحارس الترسانة.

ورفع المقاولون رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثاني متخطيا نادي وي بفارق نقطة وحيدة، فيما يتصدر وادي دجلة المسابقة برصيد 39 نقطة.

وبقي الترسانة في المركز السادس برصيد 29 نقطة.

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"رأسية متقنة وتسديدة صاروخية🔥💥".. اهداف مباراة المقاولون العرب 2-1 الترسانة في دوري المحترفين#ONTime_Sports pic.twitter.com/824rwl1rdY — OnTime Sports (@ONTimeSports) January 27, 2025

وفي مباراة أخرى فاز بلدية المحلة على حساب القناة بهدف نظيف في الجولة ذاتها.

سجل هدف بلدية المحلة محمد الصباحي في الدقيقة 39.

وبتلك النتيجة رفع بلدية المحلة رصيده إلى 23 نقطة في المركز 13، فيما توقف رصيد القناة عند 25 نقطة في المركز التاسع.