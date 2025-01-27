دوري المحترفين - المقاولون يستعيد الوصافة بهدفين في شباك الترسانة

الإثنين، 27 يناير 2025 - 16:42

كتب : رضا السنباطي

فريق المقاولون العرب

استعاد المقاولون العرب المركز الثاني في دوري المحترفين بعد الفوز على حساب الترسانة بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة الـ16 من دوري المحترفين.

تقدم عبد الرحمن أكمل للمقاولون في الدقيقة السابعة بعدما حول رأسية من ضربة ثابتة في الشباك.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المقاولون بهدف نظيف.

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وفي الشوط الثاني، أدرك الترسانة التعادل في الدقيقة 79 بعد تسديدة صاروخية لـ إيهاب سمير من خارج منطقة الجزاء.

ولكن عاد المقاولون سريعا وسجل في الدقيقة 82 الهدف الثاني بتسديدة قوية من فاروقا نور الدين بعد انفراده بحارس الترسانة.

ورفع المقاولون رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثاني متخطيا نادي وي بفارق نقطة وحيدة، فيما يتصدر وادي دجلة المسابقة برصيد 39 نقطة.

وبقي الترسانة في المركز السادس برصيد 29 نقطة.

وفي مباراة أخرى فاز بلدية المحلة على حساب القناة بهدف نظيف في الجولة ذاتها.

سجل هدف بلدية المحلة محمد الصباحي في الدقيقة 39.

وبتلك النتيجة رفع بلدية المحلة رصيده إلى 23 نقطة في المركز 13، فيما توقف رصيد القناة عند 25 نقطة في المركز التاسع.

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