ناصر منسي يسجل في شباك الجونة ويبتعد بصدارة هدافي الدوري

الإثنين، 27 يناير 2025 - 16:19

كتب : FilGoal

الزمالك - غزل المحلة - ناصر منسي

سجل ناصر منسي هدف التقدم لصالح الزمالك أمام الجونة في الجولة الـ11 من مسابقة الدوري.

واستغل منسي كرة عرضية من أحمد سيد زيزو في الدقيقة السابعة ليسكنها الشباك بعد رأسية متقنة في مرمى محمد علاء حارس الجونة.

ورفع ناصر منسي رصيده إلى 6 أهداف في صدارة ترتيب هدافي الدوري هذا الموسم في 6 مباريات خاضها حتى الآن.

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وسجل ناصر هدفا في شباك البنك الأهلي وسموحة والاتحاد السكندري، وهدفين في شباك المحلة، قبل إضافة هدفه السادس أمام الجونة.

وانضم ناصر منسي إلى الزمالك قادما من البنك الأهلي في يناير 2023.

ولعب ناصر منسي مع الزمالك 16 مباراة في موسم 2022-2023 وسجل 7 أهداف.

وفي موسم 2023-2024 شارك في 29 مباراة مسجلا 6 أهداف.

إجمالا لعب ناصر منسي 61 مباراة بقميص الزمالك نجح في تسجيل 20 هدفا وصنع هدفين في كافة البطولات.

وابتعد منسي بصدارة الهدافين عن ملاحقيه إمام عاشور لاعب الأهلي، وفيستون ماييلي مهاجم بيراميدز ومحمد علي بن حمودة لاعب غزل المحلة، ومحمود عبد الحفيظ زلاكة لاعب سيراميكا كليوباترا.

الزمالك الجونة ناصر منسي
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