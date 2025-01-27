سيلتك يستعيد جوتا

الإثنين، 27 يناير 2025 - 16:09

كتب : FilGoal

جواو فيليبي - "جوتا سلتيك"

أعلن نادي سيلتك يوم الاثنين ضم جناحه السابق جواو فيليبي "جوتا" بعقد طويل الأمد.

وأفاد النادي عبر موقعه: "يسعد نادي سلتيك أن يعلن عودة جوتا".

ووقع الجناح البرتغالي على عقد لمدة 5 سنوات ونصف.

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وانضم اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا قادما من فريق ستاد رين الفرنسي، حيث أمضى الأشهر الستة الماضية بعد فترة مع اتحاد جدة.

في التوقيت نفسه، أعلن رين ضم الياباني كيوجو فوروهاشي قادما من سيلتك.

وانتهت فترة الـ4 السنوات التي لعب فيها المهاجم الياباني مع سيلتك بعدما وقع على عقد مع رين حتى صيف 2027.

وهذه هي الفترة الثانية لجوتا مع سيلتك، بعد أن انضم في البداية إلى من بنفيكا في عام 2021، على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وسجل جوتا 28 هدفًا في 83 مباراة مع الفريق الاسكتلندي.

وقال جوتا في تصريحات لموقع ناديه: "أنا سعيد للغاية بالعودة. أنا متحمس حقًا ولا أستطيع الانتظار للظهور بقميص سيلتك من جديد".

وأضاف "لقد كان العام والنصف الماضيان مليئين بالصعود والهبوط، لكن هذه هي الحياة وهذه هي كرة القدم".

وتابع "لعب بريندان رودجرز مدرب سيلتك دورا كبيرا في عودتي إلى هنا لأنه أخبرني بما يريده منذ اليوم الأول".

وأتم "الهدف هو الفوز بالمباريات وإسعاد الجماهير، وفي النهاية يتعلق الأمر بالفوز بالألقاب وهذا ما نحن هنا من أجله".

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