دي لا فوينتي مستمر مع منتخب إسبانيا حتى 2028

الإثنين، 27 يناير 2025 - 15:27

كتب : FilGoal

لويس دي لا فوينتي - إسبانيا

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم يوم الاثنين تمديد عقد لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا.

وأفاد الاتحاد الإسباني لكرة القدم في بيان: "جددنا الثقة في لويس دي لا فوينتي ليستمر مع منتخب إسبانيا حتى صيف 2028".

وبذلك سيستمر دي لا فوينتي مع اللاروخا حتى بطولة يورو 2028.

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وقاد دي لا فوينتي منتخب إسبانيا للتتويج بلقب يورو 2024 الصيف الماضي.

كما توج ببعض الألقاب في الفئات السنية المختلفة لمنتخبات إسبانيا.

فقد حصد لقب أمم أوروبا تحت 19 و21 عامًا، وفضية أولمبياد طوكيو.

دي لا فوينتي تولى تدريب منتخبات الناشئين والشباب لإسبانيا بدءا من 2015.

إسبانيا لويس دي لافوينتي
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