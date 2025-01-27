كورييري ديلا سيرا: القبض على ناينجولان بتهمة توزيع مخدر الكوكايين

يتورط رادجا ناينجولان لاعب وسط منتخب بلجيكا وكل من روما وإنتر السابق في قضية توزيع مخدر الكوكايين.

راجا ناينجولان النادي : سبال

وكان ناينجولان قد انضم قبل أقل من 5 أيام إلى صفوف لوكيرين أحد فرق الدرجة الثانية بالدوري البلجيكي.

وشارك ناينجولان بالفعل ضد ليرس منذ ثلاثة أيام ونجح في تسجيل هدف التعادل لفريق بعد مشاركته بأقل من 6 دقائق.

وكشفت صحيفة كورييري ديلا سيرا القبض على ناينجولان بسبب الاشتباه في تورطه بتوزيع مخدر الكوكايين في بلجيكا.

وأشار التقرير إلى أنه لا يزال اللاعب قيد التحقيق.

لاعب الوسط البالغ 36 عاما عاد مجددا للملاعب البلجيكية التي بدأ خلالها بين 2000 وحتى 2004 قبل التوجه لإيطاليا.

وخاض اللاعب المُلقب بـ "نينجا" تجربة لمدة موسم ونصف بقميص رويال أنتويرب بين 2021 و2023.

وعاد رادجا للمشاركة في المباريات بعدما قضى النصف الأول من الموسم بدون فريق عقب فسخ تعاقده مع نادي بهايانجكارا الإندونيسي في يوليو الماضي.

وخلال مسيرته خاض رادجا 618 مباراة رسمية مع الأندية سجل 70 هدفا وصنع 61 بقمصان روما وإنتر وسبال وكالياري.

وبقميص منتخب بلجيكا شارك في 30 مباراة دولية وشارك في يورو 2016.