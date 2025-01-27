تشكيل الجونة.. مروان محسن يقود الهجوم أمام الزمالك

أعلن علاء عبد العال المدير الفني للجونة تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري.

ويستضيف الزمالك منافسه الجونة في تمام الرابعة عصرًا على استاد القاهرة.

ويبدأ مروان محسن بشكل أساسي في تشكيل الفريق للمرة الأولى منذ انضمامه في انتقالات يناير في صفقة انتقال حر.

وجاء تشكيل الجونة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد علاء

خط الدفاع: أحمد مجدي كهربا - أحمد العش - أحمد حسام - أحمد رضا

خط الوسط: عبد الجواد محمد تعلب - رضا صلاح - بلال السيد

خط الهجوم: أرنو راندريانتيناينا - مروان محسن - علي الزاهدي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: عمرو شعبان - أحمد شوشة - عصام صبحي - سيف شيكا - محمود حسونة - نور السيد - أمين فافور - مازن ياسر - شامسو كابير.

ويتذيل الجونة جدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط من 5 تعادلات وفوز وحيد و3 هزائم، فيما يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 17 نقطة من الفوز في 5 مباريات والتعادل مباراتين وخسارة مثلهما.