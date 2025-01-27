استقالة رئيس الرجاء المغربي

أعلن رئيس نادي الرجاء المغربي عادل هالا، استقالته من منصبه اليوم الإثنين.

وكشف الرجاء في بيان عبر حسابه الرسمي عن سبب استقالة رئيس النادي والتي ترجع لأسباب شخصية

ويعقد الرجاء المغربي جمعيته العمومية في الخامس من فبراير المقبل.

وودع الرجاء بطولة دوري أبطال إفريقيا من دور المجموعات بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة الثاني برصيد 8 نقاط.

وتأهل عن المجموعة الثانية على حساب الرجاء كل من الجيش الملكي المغربي برصيد 10 نقاط يليه صنداونز الجنوب إفريقي بـ9 نقاط.

ويحتل الرجاء المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 24 نقطة.

وتوج الرجاء الموسم الماضي بنثائية الدوري والكأس ولم يتلق أي هزيمة في إنجاز تاريخي للفريق المغربي محليا.