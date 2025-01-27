استقالة رئيس الرجاء المغربي

الإثنين، 27 يناير 2025 - 15:08

كتب : FilGoal

الرجاء المغربي

أعلن رئيس نادي الرجاء المغربي عادل هالا، استقالته من منصبه اليوم الإثنين.

وكشف الرجاء في بيان عبر حسابه الرسمي عن سبب استقالة رئيس النادي والتي ترجع لأسباب شخصية

ويعقد الرجاء المغربي جمعيته العمومية في الخامس من فبراير المقبل.

أخبار متعلقة:
لا طارق مصطفى.. تقرير: الرجاء المغربي يستقر على مدرب الفريق الجديد تقرير مغربي: الرجاء تواصل مع طارق مصطفى لتولي تدريبه بعد شهرين فقط.. الرجاء المغربي يعلن رحيل البرتغالي سابينتو عن تدريبه

وودع الرجاء بطولة دوري أبطال إفريقيا من دور المجموعات بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة الثاني برصيد 8 نقاط.

وتأهل عن المجموعة الثانية على حساب الرجاء كل من الجيش الملكي المغربي برصيد 10 نقاط يليه صنداونز الجنوب إفريقي بـ9 نقاط.

ويحتل الرجاء المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 24 نقطة.

وتوج الرجاء الموسم الماضي بنثائية الدوري والكأس ولم يتلق أي هزيمة في إنجاز تاريخي للفريق المغربي محليا.

Image

الرجاء رئيس الرجاء الرجاء المغربي عادل هالا
نرشح لكم
الشرق الأوسط: نيوم يتوصل لاتفاق لضم سعيد بن رحمة رومانو: سانتوس يتوصل لاتفاق شفهي مع نيمار.. وموعد الإعلان الرسمي كما كشف في الجول.. الاتحاد السكندري يعلن رحيل بواتينج إلى النصر الليبي الشارقة يتعاقد مع عادل تاعرابت أقصاه من بطولة أخرى.. النني "المدافع" يقود الجزيرة للإطاحة بـ العين من كأس الرئيس الدوري السعودي - ديانج يسجل هدفا رائعا يقود الخلود لفوز قاتل على الرائد بناء على طلب الاتحاد التونسي.. طاقم حكام مصري لمباراة الترجي والاتحاد المنستيري خبر في الجول - النصر الليبي في مفاوضات متقدمة مع الاتحاد للتعاقد مع بواتنج
أخر الأخبار
هاني سعيد عن طرد توفيق: أقسم بالله مستحيل أن تحتسب لفريق آخر 21 دقيقة | الدوري المصري
طلعت يوسف لـ في الجول: نقترب من التعاقد مع باسم علي للاتحاد السكندري 30 دقيقة | ميركاتو
الكشف عن التفاصيل المالية لانتقال تريزيجيه من طرابزون إلى الأهلي ساعة | الكرة الأوروبية
الشريعي يكشف المبلغ الذي حصل عليه إنبي من الزمالك في صفقة زياد كمال ساعة | الكرة المصرية
وكيل أحمد رضا: كنا نتفاوض مع الزمالك ولكن ساعة | الدوري المصري
كأس أمم إفريقيا 2025 - أغادير.. المدينة التي تتحدث لغتين وتستضيف مباريات مصر 2 ساعة | الكرة المصرية
حجر زيمبابوي ونهائي 1998.. تاريخ مواجهات مصر مع فرق مجموعتها بأمم إفريقيا 2 ساعة | منتخب مصر
بصوت الكدواني.. الأهلي يعلن عودة تريزيجيه 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - حالة وحيدة تقود مصر لصدارة مجموعة الدور الرئيسي لبطولة العالم 2 لاعب مصري يوقع عقدا احترافيا مع ليفربول 3 بطولة العالم لليد – موعد ومنافس مصر في ربع النهائي.. والقناة الناقلة 4 جوارديولا يشيد بـ مرموش بعد الفوز على تشيلسي.. ويلتمس العذر لـ خوسانوف