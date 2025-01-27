انتهت في دوري المحترفين - المقاولون العرب (2)-(1) الترسانة

نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة المقاولون العرب والترسانة في الجولة 19 من دوري المحترفين.

ويحتل المقاولون المركز الثالث برصيد 35 نقطة، فيما يلاحقه الترسانة في المركز السادس برصيد 29 نقطة.

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نهاية المباراة بفوز المقاولون العرب 2-1 على حساب الترسانة.

ق 82.. جووووول المقاولون يتقدم مجددا بتسديدة قوية من فاروقا نور الدين بعد انفراده بحارس الترسانة.

ق 79.. جووووول التعادل لصالح الترسانة بعد تسديدة صاروخية لـ إيهاب سمير من خارج منطقة الجزاء.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم المقاولون بهدف نظيف.

ق 7.. جووووول الهدف الأول للمقاولون عن طريق لاعبه عبد الرحمن أكمل بعدما حول رأسية من ضربة ثابتة في الشباك.

بداية المباراة