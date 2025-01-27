سكاي: ليفركوزن يفاوض مانشستر سيتي من أجل ضم جناحه

الإثنين، 27 يناير 2025 - 14:16

كتب : FilGoal

فيل فودين - جيمس ماك أتي - مانشستر سيتي

أوضحت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن باير ليفركوزن يتفاوض مع مانشستر سيتي لضم جناحه جيمس مكاتي.

الجناح الشاب يشارك في بعض المباريات مع بيب جوارديولا هذا الموسم، فقد لعب 14 مباراة وسجل 5 أهداف.

وذكر التقرير أن ليفركوزن يحاول ضم اللاعب على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.

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ولفت التقرير إلى أن النادي الألماني يجري محادثات مباشرة مع مانشستر سيتي لإتمام الاتفاق.

ومن المتوقع أن يكون بند خيار الشراء مقابل نحو 25 مليون يورو، حسب التقرير.

ويتطلع ليفركوزن لتعويض غياب مارتن تيرير المصاب.

قبل أسبوعين، سجل مكاتي 3 أهداف في اكتساح سيتي لمنافسه سالفورد سيتي بثمانية أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في دور الـ64 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال عنه مدربه جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "إنه لاعب مميز وموهوب".

وأضاف "مكاتي ضمن جيل مورجان روجرز، كول بالمر، ليام ديلاب، روميو لافيا، جادون سانشو. كل هؤلاء اللاعبين يلعبون بشكل جيد في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأكمل "لقد كان لاعبا أساسيا في صفوف شيفيلد يونايتد حين قمنا بإعارته".

وواصل "لن أنكر مدى سعادتي. ليس من السهل تسجيل هاتريك لكنه يمكنه اللعب بشكل أفضل. في الشوط الأول لم يكن أفضل أداء له وعليه تحسين ذلك".

وتابع "إنه لاعب استثنائي ولديه موهبة خاصة. أنا سعيد جدا من أجله".

مانشستر سيتي جيمس مكاتي باير ليفركوزن
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