خبر في الجول - بعد حل أزمة مديونياته.. الزمالك يسجل عبد الشافي ورفاعي بقائمته

الإثنين، 27 يناير 2025 - 14:15

كتب : FilGoal

مران الزمالك - محمد عبد الشافي

نجح نادي الزمالك في قيد الثنائي محمد عبد الشافي وأحمد رفاعي في قائمة الفريق.

أحمد رفاعي

النادي : الزمالك

محمد عبد الشافي

النادي : الزمالك

الزمالك

ويأتي ذلك بعد فتح نظام التسجيل للنادي عقب دفع جزء من مديونياته لاتحاد الكرة مع جدولة الجزء المتبقي.

وكان اتحاد الكرة قد أصدر قرارا بمنع قيد أي لاعب في فترة القيد الجارية إلا بعد سداد كامل رسوم القيد مقدما.

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وعلم FilGoal.com أن الزمالك نجح في قيد الثنائي محمد عبد الشافي وأحمد رفاعي في قائمة الفريق.

وكان محمد عبد الشافي خارج قائمة الزمالك بسبب تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي الموسم الماضي.

أما أحمد رفاعي فتواجد في قائمة الانتظار قبل أن يقرر نادي الزمالك قيد اللاعب في قائمة الفريق.

ولم يبرم الزمالك أي صفقة حتى الآن في سوق الانتقالات الشتوية.

وكان قد ارتبط اسم الزمالك بثلاثي الدفاع محمد ربيعة لاعب سموحة وهادي رياض لاعب بتروجت ومهند بكري لاعب مصر للمقاصة.

ويأتي ذلك بعدما تعرض حمزة المثلوثي لقطع في الرباط الصليبي.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن مد فترة القيد الشتوية لتنتهي في 8 فبراير المقبل.

ويلعب الزمالك في تمام الرابعة من مساء اليوم الإثنين أمام الجونة ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري.

وتعثر الزمالك الجولة الماضية بالخسارة أمام مودرن سبورت بهدف دون مقابل.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 17 نقطة لكن حال انتصاره على الجونة يصعد ليتقاسم المركز الثاني مع الأهلي بفارق نقطة واحدة عن بيراميدز المتصدر.

الزمالك أحمد رفاعي محمد عبد الشافي
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