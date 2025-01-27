بسبب أزمة صحية لوالد الحكم.. تغيير اضطراري في طاقم تحكيم المصري ضد إنبي

الإثنين، 27 يناير 2025 - 14:07

كتب : FilGoal

المصري - إنبي

قررت لجنة شئون التحكيم بالاتحاد المصري لكرة القدم إجراء تغيير اضطراري على طاقم تحكيم مواجهة المصري ضد إنبي في الجولة العاشرة من الدوري.

وتم تعيين مصطفى عطية كحكم مساعد بتقنية الفيديو بدلا من محمد عبد الحافظ.

ويأتي ذلك بسبب تعرض والد محمد عبد الحافظ لأزمة صحية نُقل على إثرها إلى العناية المركزة بإحدى المستشفيات.

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ويستضيف المصري فريق إنبي على استاد السويس الجديد في تمام السابعة من مساء اليوم الإثنين.

ويأتي ذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل المصري المركز الخامس برصيد 15 نقطة بينما إنبي في المركز السادس عشر بـ 7 نقاط.

ولم يحقق إنبي سوى انتصار وحيد بينما في آخر خمس جولات تعرض للهزيمة مرتين وتعادل في ثلاث مناسبات.

أما المصري فخسر مباراته الأخيرة أمام بتروجت، وفي آخر خمس مباريات حقق انتصارا وحيدا مقابل تعادلين وهزيمتين.

الدوري المصري إنبي المصري
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