المحلة يقرر إقالة اللجنة الفنية.. ولاعب المنتخب السابق مديرا لشؤون اللاعبين

قرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم توجيه الشكر للجنة الفنية للنادي بالكامل.

وخسر غزل المحلة أمام سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف في الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري، والتي أقيمت على ملعب المحلة.

وأعلنت شركة غزل المحلة في بيان لها إقالة اللجنة الفنية للنادي بكامل تشكيلها.

وجاء بيان المحلة كالتالي: "قرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم في اجتماع اليوم توجيه الشكر لكل من اللجنة الفنية للنــادي بكــامل تشكيلها."

وتتشكل اللجنة الفنية من طه السيد المدير الإداري للفريق، ووائل حبيب مدير إدارة التخطيط والمشرف العام على قطاع الناشئين، ومحمد جنيدي رئيس قطاع الناشئين، وطارق محجوب مدير الكرة بنادي صيد المحلة.

كما قررت إدارة شركة المحلة لكرة القدم "تعيين عمر سعد عضوًا بلجنة التعاقدات، وأحمد مجدي مديرًا لشؤون اللاعبين."

وقرر مجلس إدارة المحلة تعيين طارق الجميل مديرًا لقطاع الناشئين، وخالد أبو الفتوح نائبًا لمدير قطاع الناشئين.

يذكر أن أحمد مجدي كان لاعبا في صفوف منتخب الشباب في بطولة العالم للشباب 2009 التي أقيمت في مصر، وشارك مع المنتخب المصري في أولمبياد لندن 2012.

وكان مجدي لاعبا في صفوف المحلة الموسم الماضي قبل إعلان اعتزاله ليتولى منصب مدير شؤون اللاعبين.

ولعب مجدي خلال مسيرته مع أندية غزل المحلة وسموحة ووادي دجلة والإنتاج الحربي والزمالك والوحدة السعودي ومصر المقاصة والجونة والمقاولون وبايونيرز.

كما شارك مجدي في 5 مباريات دولية مع المنتخب الأول.

وسقط غزل المحلة للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري أمام سيراميكا كليوباترا بعد خسارتي حرس الحدود، وبيراميدز.

وتراجع غزل المحلة للمركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط.