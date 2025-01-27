خبر في الجول - بعد قطع إعارته مع المحلة.. سموحة يُبلغ حكم بالبحث عن عرض جديد

الإثنين، 27 يناير 2025 - 13:28

كتب : عمرو نبيل

الأهلي - سموحة - أحمد حكم

أبلغ نادي سموحة، أحمد حكم لاعب الفريق بالبحث عن عرض جديد بعد قطع إعارته مع غزل المحلة.

وقرر نادي غزل المحلة قطع إعارة أحمد حكم مدافع سموحة وعودته للفريق السكندري.

وكان من المقرر أن يلعب حكم لفريق غزل المحلة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

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وعلم FilGoal.com أن سموحة قد أبلغ اللاعب بالبحث عن عرض جديد بعد خروجه من حسابات أحمد سامي المدير الفني.

قائمة الفريق السكندري مكتملة ويرغب النادي في خروج اللاعب على سبيل الإعارة.

ولعب أحمد حكم مع غزل المحلة 8 مباريات خلال الموسم الحالي.

أحمد حكم البالغ من العمر 26 سنة لعب مع سموحة الموسم الماضي 9 مباريات في الدوري وسجل هدفا.

المدافع صاحب الـ26 عاما يلعب في سموحة منذ يناير 2022 قادما من بلقاس.

وشارك حكم مع سموحة بشكل خلال 58 مباراة وسجل هدفا وحيدا.

سموحة أحمد حكم الدوري المصري غزل المحلة
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