مدافع تشيلسي يخضع للكشف الطبي مع يوفنتوس

الإثنين، 27 يناير 2025 - 13:10

كتب : FilGoal

ريناتو فيجا - تشيلسي

يخضع ريناتو فيجا مدافع تشيلسي للكشف الطبي مع يوفنتوس تمهيدا للانتقال إليه.

وتوصل يوفنتوس لاتفاق مع تشيلسي لضم ريناتو فيجا في سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

ونشر يوفنتوس عبر قنواته لقطات لخضوع فيجا للكشف الطبي صباح الاثنين.

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ومن المتوقع أن يعلن يوفنتوس عن الصفقة بشكل رسمي خلال ساعات.

ووفقا لشبكة سكاي سبورت إيطاليا سيدفع يوفنتوس أربعة ملايين و500 ألف يورو لضم اللاعب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وأشار التقرير إلى أنه لا يوجد في تعاقده بند أحقية الشراء وهو ما يعني عودته لتشيلسي بنهاية الموسم.

ولفت التقرير إلى أن البلوز سيدفعون راتب اللاعب خلال فترة الإعارة.

البرتغالي البالغ 21 عاما خاض 18 مباراة منذ انضمامه للبلوز قادما من بازل في بداية الموسم الجاري وسجل هدفين وصنع آخر.

ويشغل فيجا مركزي الظهير الأيسر وقلب الدفاع والوسط المدافع.

ويعد فيجا ثاني لاعب ينضم ليوفنتوس في يناير الجاري بعد ألبرتو كوستا من فيتوريا جيماريش البرتغالي.

ويعمل يوفنتوس أيضا على ضم راندال كولو مواني من باريس سان جيرمان.

ويحتل يوفنتوس المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 37 نقطة.

ويستعد البيانكونيري للقاء نابولي يوم السبت المقبل في قمة الجولة 22 من الدوري الإيطالي.

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