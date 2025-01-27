الشرق الأوسط: نيوم يتوصل لاتفاق لضم سعيد بن رحمة

الإثنين، 27 يناير 2025 - 12:45

كتب : FilGoal

سعيد بن رحمة

توصل نادي نيوم السعودي لاتفاق مع ليون الفرنسي للتعاقد مع الجزائري سعيد بن رحمة.

وكشفت صحيفة الشرق الأوسط وفقا لمصادرها أن نادي نيوم أتم اتفاقه مع ليون بشأن بن رحمة.

وأوضح التقرير أن التعاقد مع بن رحمة سيكون لمدة عامين ونصف.

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ويتم النظر لسعيد بن رحمة كركيزة أساسية في فريق نيوم بعد الصعود إلى دوري المحترفين.

ويعمل نيوم خلال الفترة الحالية لتجهيز فريق مستقبلي إذ يتصدر الفريق دوري يلو للدرجة الأولى ويمتلك حظوظ قوية للتأهل إلى الدوري.

وأشار التقرير إلى وصول بن رحمة إلى السعودية خلال الساعات المقبلة لإتمام الصفقة الأغلى في تاريخ دوري الدرجة الأولى.

وكشفت وسائل إعلام فرنسية أن قيمة الصفقة ستصل إلى ما يقارب من 16 مليون يورو.

ووفقا لمصادر الشرق الأوسط لن تكون صفقة بن رحمة الأخيرة إذ يسعى نادي نيوم لضم 3 أو 4 صفقات أخرى قبل غلق سوق الانتقالات يوم السبت المقبل.

وستكون التعاقدات من الجانب المحلي والأجنبي.

ويلعب أحمد حجازي مدافع منتخب مصر ضمن صفوف فريق نيوم.

وخاض بن رحمة 22 مباراة مع ليون هذا الموسم وساهم في 9 أهداف بتسجيل ثلاثة وصناعة ستة آخرين.

وسبق وأن لعب بن رحمة لفرق نيس وبرينتفورد ووست هام.

نيوم سعيد بن رحمة ليون
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