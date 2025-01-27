الرياضية: تاليسكا إلى فنربشخة مقابل 15.5 مليون يورو

الإثنين، 27 يناير 2025 - 12:26

كتب : FilGoal

تاليسكا - النصر

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن توصل إدارة نادي النصر لاتفاق مع فنربخشة التركي لبيع البرازيلي تاليسكا خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وذكرت الصحيفة السعودية أن تاليسكا وقع على المخالصة المالية اليوم تمهيدا لانتقاله للنادي التركي.

وأوضحت الرياضية أن انتقال تاليسكا إلى فنربخشة سيتكلف 15.5 مليون يورو.

أخبار متعلقة:
تاليسكا يطير إلى تركيا للانضمام إلى فنربخشة الرياضية: العين الإماراتي والاتفاق ينافسان فنربخشة على ضم تاليسكا الشرق الأوسط: النصر يوافق على رحيل تاليسكا إلى فنربخشة

تقارير عديدة في الشهر الماضي، أوضحت أن تاليسكا سينتقل إلى فنربخشة بمجرد فتح باب الانتقالات الشتوية في الأول من يناير، لكن ذلك لم يحدث إلى الآن.

وتعطلت الصفقة بسبب تراجع تاليسكا عن التوقيع للنادي التركي مطالبا بزيادة راتبه.

وطلب تاليسكا بمبالغ مالية مضاعفة أكثر من تلك التي سيستلمها حتى نهاية عقده يونيو 2026 مع النصر.

وسبق لتاليسكا اللعب في الدوري التركي بقميص بيشكتاش الذي حصل معه على ثنائية الدوري والكأس.

وانضم تاليسا إلى النصر السعودي في صيف 2021 قادما من جوانزو إيفرجراند الصيني بعقد يبمتد لـ3 مواسم.

وجدد تاليسكا تعاقده مع النصر العام الماضي ليتمد حتى يونيو 2026.

ولعب تاليسكا بقميص النصر 104 مباراة سجل خلالهم 76 هدفا وصنع 10 آخرين.

فنربشخة تاليسكا النصر
نرشح لكم
فنربخشة: تاليسكا يخضع للكشف الطبي في إسطنبول ليكيب: لاعب أرسنال السابق يقترب من نانت سيلتك يستعيد جوتا سكاي: ليفركوزن يفاوض مانشستر سيتي من أجل ضم جناحه المحلة يقرر إقالة اللجنة الفنية.. ولاعب المنتخب السابق مديرا لشؤون اللاعبين مدافع تشيلسي يخضع للكشف الطبي مع يوفنتوس الشرق الأوسط: نيوم يتوصل لاتفاق لضم سعيد بن رحمة تقرير: الاتفاق يقترب من ضم سان ماكسيمان
أخر الأخبار
فنربخشة: تاليسكا يخضع للكشف الطبي في إسطنبول 37 دقيقة | ميركاتو
ليكيب: لاعب أرسنال السابق يقترب من نانت 39 دقيقة | ميركاتو
دوري المحترفين - المقاولون يستعيد الوصافة بهدفين في شباك الترسانة 49 دقيقة | الكرة المصرية
ناصر منسي يسجل في شباك الجونة ويبتعد بصدارة هدافي الدوري ساعة | الدوري المصري
سيلتك يستعيد جوتا ساعة | ميركاتو
مباشر الدوري المصري - الزمالك (2)-(1) الجونة.. جووول الجزيري ساعة | الدوري المصري
دي لا فوينتي مستمر مع منتخب إسبانيا حتى 2028 2 ساعة | الكرة الأوروبية
كورييري ديلا سيرا: القبض على ناينجولان بتهمة توزيع مخدر الكوكايين 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - حالة وحيدة تقود مصر لصدارة مجموعة الدور الرئيسي لبطولة العالم 2 لاعب مصري يوقع عقدا احترافيا مع ليفربول 3 جوارديولا يشيد بـ مرموش بعد الفوز على تشيلسي.. ويلتمس العذر لـ خوسانوف 4 بطولة العالم لليد – موعد ومنافس مصر في ربع النهائي.. والقناة الناقلة