الرياضية: تاليسكا إلى فنربشخة مقابل 15.5 مليون يورو

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن توصل إدارة نادي النصر لاتفاق مع فنربخشة التركي لبيع البرازيلي تاليسكا خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وذكرت الصحيفة السعودية أن تاليسكا وقع على المخالصة المالية اليوم تمهيدا لانتقاله للنادي التركي.

وأوضحت الرياضية أن انتقال تاليسكا إلى فنربخشة سيتكلف 15.5 مليون يورو.

تقارير عديدة في الشهر الماضي، أوضحت أن تاليسكا سينتقل إلى فنربخشة بمجرد فتح باب الانتقالات الشتوية في الأول من يناير، لكن ذلك لم يحدث إلى الآن.

وتعطلت الصفقة بسبب تراجع تاليسكا عن التوقيع للنادي التركي مطالبا بزيادة راتبه.

وطلب تاليسكا بمبالغ مالية مضاعفة أكثر من تلك التي سيستلمها حتى نهاية عقده يونيو 2026 مع النصر.

وسبق لتاليسكا اللعب في الدوري التركي بقميص بيشكتاش الذي حصل معه على ثنائية الدوري والكأس.

وانضم تاليسا إلى النصر السعودي في صيف 2021 قادما من جوانزو إيفرجراند الصيني بعقد يبمتد لـ3 مواسم.

وجدد تاليسكا تعاقده مع النصر العام الماضي ليتمد حتى يونيو 2026.

ولعب تاليسكا بقميص النصر 104 مباراة سجل خلالهم 76 هدفا وصنع 10 آخرين.