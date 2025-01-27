تقرير: الاتفاق يقترب من ضم سان ماكسيمان

ذكرت جريدة اليوم السعودية أن نادي الاتفاق يقترب من ضم ألان سان ماكسيمان لاعب أهلي جدة المعار لفنربخشة.

في الصيف الماضي، انتقل آلان سان ماكسيمان إلى فنربخشة لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وأوضح التقرير أن النادي يفاوض اللاعب حاليا، ويقترب من ضمه.

وانتشرت تقارير قبل أيام أن ستيفن جيرارد رفض التعاقد مع اللاعب حين عرض عليه خلال يناير الجاري.

وانضم ماكسيمان لصفوف فنربخشة بناء على طلب جوزيه مورينيو المدرب الجديد للفريق.

وشارك اللاعب الفرنسي في 24 مباراة مع فنربخشة بالنصف الأول من الموسم.

وسجل جناح نيوكاسل يونايتد السابق 3 أهداف وصنع 4.

وانصم ماكسيمان لأهلي جدة في بداية الموسم الماضي قادما من نيوكاسل.

عقد الجناح البالغ من العمر 27 عامًا مع أهلي جدة مستمر حتى صيف 2026.

ولعب النجم الفرنسي 30 مباراة الموسم الماضي في الدوري السعودي بقميص أهلي جدة، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 9.