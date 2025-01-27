رومانو: سانتوس يتوصل لاتفاق شفهي مع نيمار.. وموعد الإعلان الرسمي

الإثنين، 27 يناير 2025 - 11:51

كتب : FilGoal

نيمار ومالكوم

أعلن فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في الانتقالات توصل نادي سانتوس البرازيلي لاتفاق شفهي مع نيمار تمهيدا لانضمامه للفريق.

وأوضح رومانو عبر صفحته على موقع إكس: "نيمار وافق بالفعل على الانتقال إلى سانتوس بعد التوصل لاتفاق شفهي بين الطرفين".

وأكمل: "الخطوة الرسمية ستكون الأسبوع المقبل بعد إنهاء كافة الاتفاقات مع نادي الهلال".

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وينتهي تعاقد نيمار مع الهلال بنهاية الموسم الحالي.

وأسس نادي سانتوس صندوقا استثماريا خاصا لتلبية الالتزامات والطلبات المالية لـ نيمار لاعب الهلال السعودي وضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بحسب صحيفة ليكيب الفرنسية.

صحيفة دياريو دي بيتشي البرازيلية أشارت إلى أن نيمار حدد يوم 5 فبراير ليخوض فيه مباراته الأولى مع سانتوس بعد العودة إليه لأنه يوافق عيد ميلاده الـ33.

ولا زال موقف قيد البرازيلي نيمار جونيور مع الهلال محليا في المسابقات السعودية غامضا.

ويتواجد البرازيلي في قائمة الهلال الآسيوية فقط حتى هذه اللحظة ولم يتم قيده محليا مع الزعيم.

نيمار الذي انتقل إلى الهلال في صيف 2023 لعب 7 مباريات فقط بقميص الفريق، ولم يسجل سوى هدف وحيد.

وذلك بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي في أكتوبر 2023.

وبدأ نيمار مسيرته في سانتوس ثم انتقل إلى برشلونة في صيف 2013، وقضى معه 4 سنوات.

بعد ذلك انتقل إلى باريس سان جيرمان في 2017 كأغلى لاعب في تاريخ الكرة، بكسر الشرط الجزائي المقدر بـ 222 مليون يورو

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