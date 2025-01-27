خبر في الجول - فتح نظام القيد لـ الزمالك بعد سداد جزء من مديونياته

الإثنين، 27 يناير 2025 - 11:50

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - بيان رسمي

سدد نادي الزمالك جزءا من مديونياته لاتحاد الكرة المصري من أجل فتح نظام القيد وإمكانية تسجيل اللاعبين بصورة طبيعية.

وكان اتحاد الكرة قد أصدر قرارا بمنع قيد أي لاعب في فترة القيد الجارية إلا بعد سداد كامل رسوم القيد مقدما.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك قد سدد جزءا من مديونياته لاتحاد الكرة مع عمل جدولة للجزء المتبقي.

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وفتح اتحاد الكرة نظام القيد أمس الأحد لنادي الزمالك ليمكنه قيد لاعبيه بصورة طبيعية في كافة المراحل.

ولم يبرم الزمالك أي صفقة حتى الآن في سوق الانتقالات الشتوية.

وكان قد ارتبط اسم الزمالك بثلاثي الدفاع محمد ربيعة لاعب سموحة وهادي رياض لاعب بتروجت ومهند بكري لاعب مصر للمقاصة.

ويأتي ذلك بعدما تعرض حمزة المثلوثي لقطع في الرباط الصليبي.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن مد فترة القيد الشتوية لتنتهي في 8 فبراير المقبل.

ويلعب الزمالك في تمام الرابعة من مساء اليوم الإثنين أمام الجونة ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري.

وتعثر الزمالك الجولة الماضية بالخسارة أمام مودرن سبورت بهدف دون مقابل.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 17 نقطة لكن حال انتصاره على الجونة يصعد ليتقاسم المركز الثاني مع الأهلي بفارق نقطة واحدة عن بيراميدز المتصدر.

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