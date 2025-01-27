مدرب ضمك: نحاول استعادة طارق حامد في أقرب وقت

أوضح البرتغالي نونو ألميدا مدرب ضمك أنه يحاول استعادة لاعبه طارق حامد في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أنه لا يعلم بالتحديد موعد عودته.

وكان حامد التحق بالتدريبات الجماعية، الأحد الماضي، بعد انتهاء برنامجه التأهيلي في دبي، عقب تعافيه من إصابة في الركبة داهمته منتصف أكتوبر الماضي.

وقال ألميدا في تصريحات نقلتها جريدة الرياضية السعودية: "موعد عودة طارق حامد؟ سأكون صريحًا معكم لا يمكن أن أعطي الإجابة الأكيدة".

وأضاف "من ناحيتي أنا والنادي نعمل على كل شيء من أجل عودة طارق حامد في أقرب وقت، فالمركز الذي يلعب فيه أحد أهم المراكز في أي فريق".

وتسببت الإصابة في غياب طارق عن 13 مباراة لفريقه في الدوري السعودي، إضافة إلى مواجهة ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين.

ولم يلعب طارق حامد مع ضمك هذا الموسم سوى في مباراتين فقط، ضد الخليج والهلال في بداية الموسم.

ويستعد ضمك لمواجهة اتحاد جدة التي ستجمع الفريقين، ضمن الجولة الـ 17 من الدوري السعودي.

وواصل "دائمًا اللاعبون تكون لديهم الرغبة في تقديم كل ما لديهم في مثل هذه المباريات المهمة، وبالتالي من الطبيعي أن الجميع يرغب في المشاركة، لدي الثقة في لاعبي فريقي لتحقيق النتيجة الإيجابية التي نريدها".

وأكمل "اتحاد جدة يملك نجومًا أصحاب مستويات فنية عالية، ولديه لاعب سبق أن حقق الكرة الذهبية على مستوى العالم قبل عامين، في إشارة إلى الفرنسي كريم بنزيمة.

وتابع المدرب البرتغالي "حين نكون في كامل تركيزنا سنحقق النتيجة الإيجابية".

ويحتل ضمك المرتبة الـ12 في الدوري السعودي برصيد 18 نقطة، وخسر آخر مواجهتين أمام الاتفاق والفتح.