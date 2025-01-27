بعد إهدار ركلة جزاء حاسمة ضد بيراميدز.. رسالة من إمام عاشور لجماهير الأهلي

الإثنين، 27 يناير 2025 - 11:09

كتب : FilGoal

إمام عاشور - الأهلي

وجه إمام عاشور لاعب وسط الأهلي رسالة إلى جماهير ناديه عقب مواجهة بيراميدز في الدوري.

وتعادل الأهلي أمام بيراميدز بهدفين لكل منهما ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري بعد التأخر في النتيجة بهدفين دون مقابل.

وسنحت فرصة مثيرة للأهلي لخطف نقاط المباراة بركلة جزاء في الوقت بدل من الضائع لكن أهدرها إمام عاشور بعدما ارتطمت في العارضة.

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وجاءت رسالة إمام عاشور لجماهير الأهلي عبر إنستجرام: "الحمد لله وقدر الله وما شاء فعل".

وتابع "كنت أتمنى أن أسعد كل الجماهير التي تأتي تدعمنا لكن أعدم إن شاء الله أن القادم أفضل".

وواصل "شكرا للاعبين السند وشكرا لجماهير الأهلي على دعمكم لنا".

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التعادل أبقى بيراميدز متصدرا برصيد 21 نقطة، فيما أتى الأهلي ثانيا برصيد 20 نقطة ودون خسارة.

وسيلتقي بيراميدز مع الزمالك يوم الجمعة المقبل، فيما سيلتقي الأهلي مع مودرن سبورت.

الأهلي بيراميدز إمام عاشور
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