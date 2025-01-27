اسكواش - تأهل 8 مصريين إلى ربع نهائي بطولة الأبطال

حسم ثمانية لاعبين مصريين تأهلهم إلى ربع نهائي منافسات بطولة الأبطال لرجال وسيدات الاسكواش المقامة بولاية نيويورك الأمريكية.

وتعتبر بطولة الأبطال واحدة من البطولات الكبرى في الموسم وممتدة حتى 30 يناير الجاري.

ونجحت على مستوى السيدات تأهل خمس لاعبات وهن نوران جوهر ونور الشربيني وهانيا الحمامي وأمينة عرفي وروان العربي.

بينما على مستوى الرجال فتأهل الثلاثي علي فرج ومصطفى عسل وطارق مؤمن.

وتقام منافسات ربع النهائي على يومين بداية من فجر الثلاثاء.

وجاءت مواعيد ربع النهائي كالآتي:

نوران جوهر × أمينة عرفي (12:00 بعد منتصف الليل)

علي فرج × الإنجليزي محمد الشوربجي (12:45 بعد منتصف الليل)

فجر الأربعاء

نور الشربيني × روان العربي (12:00 بعد منتصف الليل)

طارق مؤمن × مصطفى عسل (12:45 بعد منتصف الليل)

هانيا الحمامي × الإنجليزية جاسمين هوتون (2:30 فجرا)

وتوج بلقب النسخة الأخيرة من البطولة كل من علي فرج ونور الشربيني.