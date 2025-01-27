مواعيد مباريات الإثنين 27 يناير 2025.. الزمالك ضد الجونة وقرعة أمم إفريقيا

الإثنين، 27 يناير 2025 - 10:36

كتب : FilGoal

حفل الختام كأس أمم إفريقيا

يشهد اليوم الإثنين الموافق 27 يناير 2025 عددا من المنافسات المختلفة.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

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الدوري المصري

يستضيف الزمالك فريق الجونة ضمن منافسات الجولة العاشرة في تمام الرابعة عصرا.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس.

بينما في تمام السابعة مساء يستضيف المصري فريق إنبي ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

بينما يحل مودرن سبورت ضيفا على حرس الحدود في نفس التوقيت.

قرعة أمم إفريقيا

تبدأ مراسم القرعة في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة وتقام في المسرح الوطني محمد الخامس في الرباط بالمغرب.

ويقع منتخب مصر في التصنيف الأول رفقة منتخبات المغرب والسنغال والجزائر ونيجيريا وكوت ديفوار.

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