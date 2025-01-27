خبر في الجول - إداري بيراميدز يشكو البنا بسبب إنذار الشناوي

يتقدم أحمد زاهر إداري نادي بيراميدز بشكوى ضد محمود البنا حكم مباراة الفريق ضد الأهلي.

وانتهت المباراة بالتعادل 2-2 بين الفريقين في قمة الجولة العاشرة من الدوري المصري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن أحمد الشناوي حارس بيراميدز أبلغ زاهر بأن البنا أخبره إنه لن يكتب في تقريره إشهار بطاقة صفراء للحارس خلال اللقاء.

وكان البنا قد أشهر بطاقة صفراء للحارس أثناء اعتراضه على احتساب ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء لصالح الأهلي.

وتوجه زاهر لغرفة الحكام في استاد القاهرة وطلب من البنا التأكد من الأمر لمعرفة موقف حارسه من مباراة الزمالك.

وأبلغه البنا بأنه لن يتراجع عن قراراه "لأن مصر كلها شافت الإنذار".

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وسيغيب الشناوي عن مباراة بيراميدز ضد الزمالك بسبب تراكم البطاقات الصفراء ضمن رباعي الفريق.

ويغيب أحمد توفيق عن مباراة الزمالك بسبب البطاقة الحمراء التي حصل عليها بشكل مباشر ضد الأهلي في الدقيقة 41.

وتلقى كريم حافظ البطاقة الصفراء الثالثة له في الدقيقة 74.

وحصل أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز على الإنذار الثالث وبالتالي سيغيب لتراكم البطاقات.

وأيضا لن يلعب مروان حمدي بسبب تطبيق عقوبة الإيقاف بـ6 مباريات.

ومن المقرر أن يواجه بيراميدز منافسه الزمالك في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 11 ضمن منافسات الدوري المصري يوم الجمعة المقبل.

التعادل أبقى بيراميدز متصدرا برصيد 21 نقطة، فيما أتى الأهلي ثانيا برصيد 20 نقطة ودون خسارة.

ويأتي الزمالك في المركز الرابع برصيد 17 نقطة.