خبر في الجول - إداري بيراميدز يشكو البنا بسبب إنذار الشناوي

الإثنين، 27 يناير 2025 - 01:24

كتب : أحمد الخولي

محمود البنا - الأهلي - بيراميدز

يتقدم أحمد زاهر إداري نادي بيراميدز بشكوى ضد محمود البنا حكم مباراة الفريق ضد الأهلي.

وانتهت المباراة بالتعادل 2-2 بين الفريقين في قمة الجولة العاشرة من الدوري المصري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن أحمد الشناوي حارس بيراميدز أبلغ زاهر بأن البنا أخبره إنه لن يكتب في تقريره إشهار بطاقة صفراء للحارس خلال اللقاء.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - الأهلي يضع الرتوش الأخيرة لضم بنشرقي وكوتيسا.. والأولوية لهذا اللاعب خبر في الجول - بيراميدز يشكو البنا وعاشور ويطالب بإحالتهما للتحقيق أول كلمات جراديشار عقب هدفه في مباراة بدايته أمام بيراميدز غياب رباعي بيراميدز ضد الزمالك

وكان البنا قد أشهر بطاقة صفراء للحارس أثناء اعتراضه على احتساب ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء لصالح الأهلي.

وتوجه زاهر لغرفة الحكام في استاد القاهرة وطلب من البنا التأكد من الأمر لمعرفة موقف حارسه من مباراة الزمالك.

وأبلغه البنا بأنه لن يتراجع عن قراراه "لأن مصر كلها شافت الإنذار".

وسيغيب الشناوي عن مباراة بيراميدز ضد الزمالك بسبب تراكم البطاقات الصفراء ضمن رباعي الفريق.

ويغيب أحمد توفيق عن مباراة الزمالك بسبب البطاقة الحمراء التي حصل عليها بشكل مباشر ضد الأهلي في الدقيقة 41.

وتلقى كريم حافظ البطاقة الصفراء الثالثة له في الدقيقة 74.

وحصل أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز على الإنذار الثالث وبالتالي سيغيب لتراكم البطاقات.

وأيضا لن يلعب مروان حمدي بسبب تطبيق عقوبة الإيقاف بـ6 مباريات.

ومن المقرر أن يواجه بيراميدز منافسه الزمالك في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 11 ضمن منافسات الدوري المصري يوم الجمعة المقبل.

التعادل أبقى بيراميدز متصدرا برصيد 21 نقطة، فيما أتى الأهلي ثانيا برصيد 20 نقطة ودون خسارة.

ويأتي الزمالك في المركز الرابع برصيد 17 نقطة.

بيراميدز الأهلي الدوري المصري أحمد زاهر محمود البنا
نرشح لكم
خبر في الجول - خطوة تقرب بنشرقي من الأهلي.. وتفاصيل راتبه الزمالك تركه وربيع ياسين أعاد إحياء مسيرته.. حكاية أحمد رضا لاعب الأهلي الجديد خبر في الجول - الأهلي يضع الرتوش الأخيرة لضم بنشرقي وكوتيسا.. والأولوية لهذا اللاعب خبر في الجول - بيراميدز يشكو البنا وعاشور ويطالب بإحالتهما للتحقيق سموحة يكشف حقيقة وصول عروض رسمية من الزمالك لضم ربيعة أحمد الغندور حكما لمباراة الزمالك ضد الجونة أول كلمات جراديشار عقب هدفه في مباراة بدايته أمام بيراميدز أحمد رضا: فخور بالتواجد في الأهلي.. وسيد عيد طلب عودتي لمركز الارتكاز مجددا
أخر الأخبار
خبر في الجول - خطوة تقرب بنشرقي من الأهلي.. وتفاصيل راتبه 2 ساعة | الدوري المصري
الزمالك تركه وربيع ياسين أعاد إحياء مسيرته.. حكاية أحمد رضا لاعب الأهلي الجديد 2 ساعة | تقرير في الجول
خبر في الجول - إداري بيراميدز يشكو البنا بسبب إنذار الشناوي 3 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - الأهلي يضع الرتوش الأخيرة لضم بنشرقي وكوتيسا.. والأولوية لهذا اللاعب 3 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - بيراميدز يشكو البنا وعاشور ويطالب بإحالتهما للتحقيق 3 ساعة | الدوري المصري
سموحة يكشف حقيقة وصول عروض رسمية من الزمالك لضم ربيعة 3 ساعة | الدوري المصري
الأكبر في تاريخ الدوري.. برشلونة يسحق فالنسيا بسباعية 4 ساعة | الدوري الإسباني
قبل ساعات على القرعة.. كاف يعلن تصنيف المنتخبات في أمم إفريقيا 2025 4 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - حالة وحيدة تقود مصر لصدارة مجموعة الدور الرئيسي لبطولة العالم 2 لاعب مصري يوقع عقدا احترافيا مع ليفربول 3 جوارديولا يشيد بـ مرموش بعد الفوز على تشيلسي.. ويلتمس العذر لـ خوسانوف 4 المغني السيئ الهابط بإرادته.. من هو نيتس جراديشار لاعب الأهلي الجديد؟