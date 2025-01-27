خبر في الجول - بيراميدز يشكو البنا وعاشور ويطالب بإحالتهما للتحقيق

تقدم بيراميدز بشكوى لاتحاد الكرة ضد محمود البنا ومحمود عاشور حكمي لقاء الفريق ضد الأهلي.

وعلم FilGoal.com أن النادي طالب بإحالة الثنائي للتحقيق بسبب ارتكاب أخطاء تحكيمية غيرت من نتيجة اللقاء.

وسبق لبيراميدز الاعتراض على تعيين عاشور كحكم فيديو لمبارياته في وقت سابق.

وتعادل الأهلي مع بيراميدز بنتيجة 2-2 في قمة الجولة العاشرة من الدوري المصري.

وسجل أهداف بيراميدز: رامي ربيعة (ذاتي) ومصطفى فتحي، فيما سجل رامي ربيعة ونيتس جراديشار للأهلي.

ويعد ذلك التعادل الخامس بين الفريقين في تاريخ المواجهات بجميع المسابقات.

وعاد الأهلي في اللقاء خلال دقيقتين فقط بعدما تأخر بثنائية، فيما حافظ بيراميدز على تصدره للترتيب رغم النقص العددي لمدة 50 دقيقة.

التعادل أبقى بيراميدز متصدرا برصيد 21 نقطة، فيما أتى الأهلي ثانيا برصيد 20 نقطة ودون خسارة.

وسيلتقي بيراميدز مع الزمالك يوم الجمعة المقبل، فيما سيلتقي الأهلي مع مودرن سبورت.