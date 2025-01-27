الزمالك تركه وربيع ياسين أعاد إحياء مسيرته.. حكاية أحمد رضا لاعب الأهلي الجديد

أعلن النادي الأهلي عن تعاقده مع أحمد رضا لاعب وسط بتروجت، ليصبح ثالث صفقاته الشتوية.

رضا ظهر بشكل مميز في النصف الأول من الموسم مع بتروجت الصاعد حديثا، ولكن قبل ذلك لم تكن مسيرته بهذه السهولة..

من ناشئي الزمالك إلى بتروجت والآن إلى الأهلي.. يستعرض لكم FilGoal.com المراحل الأولى في مسيرته بلسان مدربيه السابقين.

الزمالك

روى رفاعي محمد مدرب ناشئي الزمالك مواليد 2000 في ذلك الوقت، كيف ضم اللاعب على مسؤوليته الشخصية:

"أثناء قيادتي لفريق مواليد 2000 بالزمالك، رشح طبيب الفريق أحمد رضا في عمر 16 عاما ولم يكن مقيدا بنادٍ آخر فشاهدته ثم أعجبت بقدراته".

"كانت وجهة نظري بأنه يستطيع التطور في هذا التوقيت، ولم تقتنع اللجنة الفنية بالقطاع فرفضت قيده، ولكني أصريت على قيده لإيماني بموهبته، فطلبوا مني التوقيع على تعهد برغبتي في ضمه".

"شارك معي في دوري منطقة الجيزة كمدافع ثم كوسط مدافع، وتم تصعيده لفريق مواليد 99 وكان يعود لي في المباريات المهمة".

"مع نهاية مرحلة الناشئين قدمت تقريرا يضم لاعبين من مواليد 2000 وهم سيد عبد الله ويوسف أسامة نبيه وحمدي علاء ومهاب أشرف وأحمد رضا وسعيد جهينة لاعب سموحة الحالي".

"اللجنة الفنية قررت تصعيدهم للمدير الفني آنذاك باتريس كارتيرون ولكنه اقتنع بنبيه وسيد عبد الله، وفي هذا التوقيت كان هناك مدافع من مواليد 99 اسمه محمد حمدي تم تصعيده للفريق الأول، ولذلك لم يحتاجوا لخدمات رضا".

"بعد مشاركته في شوط واحد في لقاء ودي، لم يتم عمل عقد للاعب حتى يرحل معارا، بل رحل مجانا بدون عقد"

"من حسن حظ رضا أن بتروجت اقتنع به سريعا بقيادة ربيع ياسين، عكس بعض الناشئين الذين شاركوا في أندية درجة ثالثة، وهناك ناشئين في أندية كبيرة لم يستمروا لتغير الظروف في الأندية الأخرى".

"إنه لاعب هادئ يستقبل الكرة بسهولة ويبحث عن أفضل الحلول من الخلف، ورؤيته جيدة في الكرات الطويلة وضربات الرأس".

"رضا عمل على تطوير مستواه وهو هادئ لا يثير المشاكل داخل الملعب أو خارجه، وسيكون له شأن كبير لأنه متعدد المراكز أيضا".

بتروجت

في المرحلة التالية من مسيرة رضا، التقطه بتروجت سريعا، وهنا يروي على عاشور المدرب العام السابق للفريق في جهاز ربيع ياسين:

"أثناء عملي مع ربيع ياسين في بتروجت جاء لنا أحمد رضا من ناشئي الزمالك. اقتنع به المدير الفني وطلب قيده".

"رغم صغر سنه في هذا التوقيت حيث كان عمره 21 عاما، إلا أنه شارك في معظم المباريات".

"رضا شارك كمدافع لأننا كنا نلعب بطريقة 3-5-2 وهو من المدافعين الجيدين في التحرك من الخلف للأمام وضربات الرأس. إنه لاعب يحتاجه أي جهاز فني".

"في الدرجة الثانية هناك استادات وملاعب صغيرة، ولكنه كان يجيد في طرق اللعب المختلفة ولديه القدرة على التقدم في الركلات الثابتة نظرا لإمكانياته في ضربات الرأس".

الأهلي

أبدى أحمد رضا لاعب الأهلي الجديد سعادته بخوض تجربة جديدة عقب إتمام انتقاله قادما من بتروجت.

وقال أحمد رضا لاعب الأهلي عبر قناة النادي: "فخور بالتواجد في الأهلي وأسعى لتقديم المزيد للجماهير لأكون عند حسن ظن الجماهير وعلى قدر المسؤولية وطموحي الانضمام لمنتخب مصر".

وأضاف "بدأت مع ناشئين الزمالك وانتقلت لبتروجت ولعبت ممتاز ب ثم دوي محترفين ثم دوري ممتاز".

وأكمل "مفاوضات الأهلي لم تكن مفاجئة، كان هدفي وكذلك هدف بتروجت أن انضم لنادي كبير".

وواصل "بدأت كلاعب ارتكاز ثم لعبت كقلب دفاع لحل أزمة في الفريق، ولكن سيد عيد المدير الفني طلب مني العودة للعب كارتكاز مجددا وحصلت على الثقة معه بشكل أكبر وهو ما تسبب في محاولة الأهلي لضمي".

وأتم "سأكون على قدر المسؤولية وأستطيع حمل قميصه".

وكان FilGoal.com قد علم أن الأهلي قد أتم الصفقة بعد جلسة جمعت محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع مسؤولي بتروجت.

وتتضمن الصفقة إعارة ثنائي من شباب الأهلي إلى بتروجت ولم يتم الاتفاق على اسم الثنائي بشكل نهائي.

إذ تم طرح أربعة لاعبين سيتم اختيار 2 منهم فقط بناء على وجهة النظر الفنية لكل من سيد عيد المدير الفني لبتروجت ومارسيل كولر المدير الفني للأهلي.

وعلم FilGoal.com أن إدارة بتروجت طلبت 50 مليون جنيه في البداية من أجل الاستغناء عن اللاعب، لكن نجح الخطيب في تقليل المبلغ إلى النصف بالإضافة لإعارة ثنائي الشباب.

ويتم الاختيار في الوقت الحالي بين الثنائي سمير محمد ومصطفى أبو الخير ومحمد السيد ومعتز محمد لضم 2 منهم للانتقال إلى بتروجت.

ويلعب رضا - 24 عاما - في مركز الوسط كما يجيد اللعب في مركز قلب الدفاع.

وخاض أحمد رضا 9 مباريات هذا الموسم مع بتروجت ورغم مركزه الدفاعي نجح في تسجيل هدف وصناعة آخر.

وانتقل أحمد رضا إلى صفوف بتروجت في صيف 2021 قادما من شباب نادي الزمالك.

وكان الأهلي قد أتم تعاقده مع صفقتين جديدتين خلال سوق الانتقالات الشتوية الجاري.

وضم الأهلي نيتس جراديشار المهاجم السلوفيني كما تعاقد مع مصطفى العش مدافع زد على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

ولا يزال بإمكان الأهلي ضم صفقتين أجنبيتين في يناير الجاري، أو ضم صفقة وحيدة مع قيد علي معلول.