الأكبر في تاريخ الدوري.. برشلونة يسحق فالنسيا بسباعية

سحق برشلونة ضيفه فالنسيا بسبعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ 21 من الدوري الإسباني.

وعادل برشلونة أكبر فوز له في تاريخ الدوري الإسباني على فالنسيا، متساويا مع 6-0 التي فاز بها مرتين في 14 سبتمبر 1958 و4 مايو 2008.

ولا يزال أكبر انتصار عموما هو فوز برشلونة 7-0 يوم 3 فبراير 2016 في ذهاب نصف نهائي كأس الملك.

وشهدت المباراة 8 أهداف من الفريقين، لتأتي في المركز الثاني من حيث عدد الأهداف في مباريات برشلونة وفالنسيا، بعد فوز الفريق الكتالوني 7-3 يوم 1 مارس 1925 في كأس ملك إسبانيا.

البداية أتت سريعة بالهدف الأول من فرينكي دي يونج، بعد تمريرة لامين يامال في الدقيقة 3.

وفي الدقيقة 9 سجل فيران توريس ثاني الأهداف بعد عرضية من أليخاندرو بالدي.

وسجل رافينيا الهدف الثالث في الدقيقة 14 بعد تمريرة من فيرمين لوبيز.

وأضاف لوبيز الهدف الرابع بصناعة المدافع باو كوبارسي في الدقيقة 24.

واحتسب الحكم ركلة جزاء ضد حارس برشلونة فويتشيك تشيزني، ولكن تم إلغاؤها بعد الرجوع لتقنية الفيديو في الدقيقة 35.

ثم سجل فيرمين لوبيز خامس الأهداف في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وقلص فالنسيا الفارق في الدقيقة 59 بواسطة هوجو دورو.

ثم حل روبرت ليفاندوفسكي وجيرارد مارتن بدلا من رافينيا وبالدي بعد الهدف.

وسريعا في الدقيقة 66 سجل ليفاندوفسكي سادس أهداف برشلونة، وهدفه الـ 17 في الليجا هذا الموسم.

وأخيرا سجل سيزار تاريجا سابع الأهداف في مرماه بالخطأ في الدقيقة 76.

الفوز رفع رصيد برشلونة إلى 42 نقطة في المركز الثالث بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد المتصدر و3 نقاط عن أتلتيكو مدريد الثاني.

فيما تجمد رصيد فالنسيا عند 16 نقطة في المركز التاسع عشر.