إنزاجي التاريخي.. إنتر يفوز على ليتشي برباعية

الأحد، 26 يناير 2025 - 23:45

كتب : FilGoal

سيموني إنزاجي - إنتر

فاز إنتر على منافسه ليتشي بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 22 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل دافيدي فراتيزي ولاوتارو مارتينيز ودينزل دومفريس ومهدي طارمي.

وحقق سيموني إنزاجي المدير الفني لإنتر التاريخ، إذ أصبح أسرع مدرب يصل إلى 200 انتصار في تاريخ الدوري الإيطالي في 332 مباراة.

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وتجاوز إنزاجي، ماسيميليانو أليجري الذي فاز في 200 لقاء خلال 338 مباراة.

وبات لاوتارو مارتينيز الهداف الأجنبي التاريخي لإنتر في بطولة الدوري الإيطالي بتسجيله 112 هدفا متجاوزا ماورو إيكاردي الذي أحرز 111 هدفا.

ويبقى ستيفانو نييرس في صدارة الترتيب بـ133 هدفا.

ويواصل إنتر مطاردة نابولي في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

وبهذا الفوز وصل النيراتزوري للنقطة 50 في وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي والذي لعب مباراة أقل من نابولي.

ولإنتر مباراة مؤجلة ضد فيورنتينا.

وتجمد رصيد ليتشي عند النقطة 20 في المركز الـ17.

وافتتح فراتيزي النتيجة في الدقيقة السادسة من صناعة ماركوس تورام.

وضاعف لاوتارو النتيجة في الدقيقة 39 بعد تسديدة يسارية رائعة.

وأيضا أحرز دومفريس هدفه بقدمه اليسرى التي تعتبر الضعيفة بعد صناعة رائعة بالكعب من لاوتارو في الدقيقة 57.

واختتم مهدي طارمي أهداف فريقه بركلة جزاء في الدقيقة 61.

وحافظ إنتر على النتيجة وتراجع حتى انتهت المباراة وحصل على النقاط كاملة.

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