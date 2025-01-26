أحمد الغندور حكما لمباراة الزمالك ضد الجونة
الأحد، 26 يناير 2025 - 23:41
كتب : FilGoal
يدير أحمد الغندور مباراة الزمالك ضد الجونة في الجولة 10 من الدوري المصري.
ويلتقي الفريقان على استاد القاهرة في الرابعة عصرا غدا الإثنين.
ويعاون الغندور كل من شريف عبد الله ومحمد الزناري والسيد منير.
فيما يتواجد على تقنية الفيديو محمد نهاد ويعاونه أحمد ناجي.
وستكون تلك المباراة الخامسة للغندور في الدوري المصري هذا الموسم.
وسبق أن قاد مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري في الجولة 7 والتي انتهت بفوز الأبيض 2-0.
وأشهر الغندور 12 بطاقة صفراء وواحدة حمراء ولم يحتسب أي ركلة جزاء هذا الموسم.
ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 17 نقطة فيما يتذيل الجونة الترتيب برصيد 6 نقاط.
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