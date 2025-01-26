في مباراة مملة.. مانشستر يونايتد يفوز على فولام

الأحد، 26 يناير 2025 - 23:22

كتب : FilGoal

ليساندرو مارتينيز - مانشستر يونايتد

فاز مانشستر يونايتد على منافسه فولام بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 23 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وسجل ليساندرو مارتينيز هدف المباراة الوحيد.

وللمباراة الثانية على التوالي يحقق مانشستر يونايتد الفوز، إذ انتصر على رينجرز في المباراة السابقة في بطولة الدوري الأوروبي.

أخبار متعلقة:
بيتيس يستعير أنتوني من مانشستر يونايتد سكاي: اجتماع بين مانشستر يونايتد ونابولي للتفاوض بشأن رحيل جارناتشو أموريم: نحن أسوأ فريق في تاريخ مانشستر يونايتد أماد ديالو: مانشستر يونايتد يستطيع الفوز بكل المباريات.. وازدادت ثقتنا بعد تعادلي ليفربول وأرسنال

لكن في البطولة المحلية، خسر مانشستر يونايتد في المباراة السابقة ضد برايتون بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وافتتح ليساندرو النتيجة في الدقيقة 78 بعد تسديدة بعيدة المدى.

وأنقذ توبي كوليير لاعب مانشستر يونايتد كرة رأسية على خط المرمى داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 89.

وضاعف أماد ديالو النتيجة في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، لكن لم يتم احتسابه بداعي التسلل.

بهذا الفوز ارتفع رصيد مانشتر يونايتد للنقطة 29 وارتقى للمركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

بينما تجمد رصيد فولام عند النقطة 33 في المركز العاشر.

مانشستر يونايتد فولام الدوري الإنجليزي ليساندرو مارتينيز
نرشح لكم
الأكبر في تاريخ الدوري.. برشلونة يسحق فالنسيا بسباعية إنزاجي التاريخي.. إنتر يفوز على ليتشي برباعية كونراد هاردر وريث عرش فيكتور جيوكيريس.. لماذا يحب لشبونة الاسكندنافيين؟ انتهت في الدوري الإسباني - برشلونة (7)-(1) فالنسيا فان دايك: لا أعرف ما سيحدث في مستقبلي تشكيل برشلونة - ليفاندوفسكي على مقاعد البدلاء أمام فالنسيا انتهت الدوري الإنجليزي - فولام (0)-(1) مانشستر يونايتد أتى من مقاعد البدلاء.. مصطفى محمد ينقذ نانت أمام ليون
أخر الأخبار
خبر في الجول - خطوة تقرب بنشرقي من الأهلي.. وتفاصيل راتبه ساعة | الدوري المصري
الزمالك تركه وربيع ياسين أعاد إحياء مسيرته.. حكاية أحمد رضا لاعب الأهلي الجديد ساعة | تقرير في الجول
خبر في الجول - إداري بيراميدز يشكو البنا بسبب إنذار الشناوي ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - الأهلي يضع الرتوش الأخيرة لضم بنشرقي وكوتيسا.. والأولوية لهذا اللاعب ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - بيراميدز يشكو البنا وعاشور ويطالب بإحالتهما للتحقيق 2 ساعة | الدوري المصري
سموحة يكشف حقيقة وصول عروض رسمية من الزمالك لضم ربيعة 2 ساعة | الدوري المصري
الأكبر في تاريخ الدوري.. برشلونة يسحق فالنسيا بسباعية 2 ساعة | الدوري الإسباني
قبل ساعات على القرعة.. كاف يعلن تصنيف المنتخبات في أمم إفريقيا 2025 3 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - حالة وحيدة تقود مصر لصدارة مجموعة الدور الرئيسي لبطولة العالم 2 لاعب مصري يوقع عقدا احترافيا مع ليفربول 3 جوارديولا يشيد بـ مرموش بعد الفوز على تشيلسي.. ويلتمس العذر لـ خوسانوف 4 المغني السيئ الهابط بإرادته.. من هو نيتس جراديشار لاعب الأهلي الجديد؟