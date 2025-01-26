في مباراة مملة.. مانشستر يونايتد يفوز على فولام

فاز مانشستر يونايتد على منافسه فولام بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 23 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وسجل ليساندرو مارتينيز هدف المباراة الوحيد.

وللمباراة الثانية على التوالي يحقق مانشستر يونايتد الفوز، إذ انتصر على رينجرز في المباراة السابقة في بطولة الدوري الأوروبي.

لكن في البطولة المحلية، خسر مانشستر يونايتد في المباراة السابقة ضد برايتون بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وافتتح ليساندرو النتيجة في الدقيقة 78 بعد تسديدة بعيدة المدى.

وأنقذ توبي كوليير لاعب مانشستر يونايتد كرة رأسية على خط المرمى داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 89.

وضاعف أماد ديالو النتيجة في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، لكن لم يتم احتسابه بداعي التسلل.

بهذا الفوز ارتفع رصيد مانشتر يونايتد للنقطة 29 وارتقى للمركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

بينما تجمد رصيد فولام عند النقطة 33 في المركز العاشر.