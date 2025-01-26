أول كلمات جراديشار عقب هدفه في مباراة بدايته أمام بيراميدز

الأحد، 26 يناير 2025 - 22:55

كتب : FilGoal

نيتس جراديشار - الأهلي

أبدى نيتس جراديشار سعادته بتسجيله لأول أهدافه مع الأهلي في المشاركة الأولى أمام بيراميدز.

وقال جراديشار في تصريحاته عبر صفحة الأهلي بعد المباراة: "أشكركم على الأجواء الرائعة ونتمنى أن نحقق الفوز في المباريات القادمة".

وأعلن النادي الأهلي عن تعاقده مع السلوفيني نيتس جراديشار قادما من نادي فيهريفار المجري يوم الجمعة.

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وشارك جراديشار مباشرة أمام بيراميدز اليوم -الأحد- مع انطلاق الشوط الثاني، ونجح في تسجيل الهدف الثاني في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2.

ويمتد تعاقد الأهلي مع المهاجم السلوفيني لـ 4 سنوات ونصف، حتى صيف 2029.

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وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي أتم اتفاقه مع نادي فيهرفار المجري لضم المهاجم السلوفيني نيتس جراديشار مقابل مليون و100 ألف دولار.

ويحصل اللاعب على راتب قيمته 700 ألف دولار سنويا بزيادة سنوية 100 ألف دولار.

جراديشار هو لاعب سلوفيني يبلغ من العمر 22 عاما يلعب بالدوري المجري منذ فبراير 2024 ويلعب بمركز المهاجم الصريح.

وشارك جراديشار مع فريقه منذ بداية الموسم الحالي في 22 مباراة وخلالها سجل 8 أهداف وصنع 4 آخرين.

ويحتل جراديشار المركز الثاني بقائمة هدافي الدوري المجري برصيد 7 أهداف.

وسبق للاعب المشاركة في مباراة واحدة مع منتخب سلوفينيا الأول كانت ودية ضد أمريكا في يناير 2024 وسجل خلالها هدفا.

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