أحمد رضا: فخور بالتواجد في الأهلي.. وسيد عيد طلب عودتي لمركز الارتكاز مجددا

أبدى أحمد رضا لاعب الأهلي الجديد سعادته بخوض تجربة جديدة عقب إتمام انتقاله قادما من بتروجت.

وأعلن النادي عن ثالث صفقاته الشتوية عبر قناة النادي، إذ ضم الأهلي كل من مصطفى العش ونيتس جراديشار.

وقال أحمد رضا لاعب الأهلي عبر قناة النادي: "فخور بالتواجد في الأهلي وأسعى لتقديم المزيد للجماهير لأكون عند حسن ظن الجماهير وعلى قدر المسؤولية وطموحي الانضمام لمنتخب مصر".

وأضاف "بدأت مع ناشئين الزمالك وانتقلت لبتروجت ولعبت ممتاز ب ثم دوي محترفين ثم دوري ممتاز".

وأكمل "مفاوضات الأهلي لم تكن مفاجئة، كان هدفي وكذلك هدف بتروجت أن انضم لنادي كبير".

وواصل "بدأت كلاعب ارتكاز ثم لعبت كقلب دفاع لحل أزمة في الفريق، ولكن سيد عيد المدير الفني طلب مني العودة للعب كارتكاز مجددا وحصلت على الثقة معه بشكل أكبر وهو ما تسبب في محاولة الأهلي لضمي".

وأتم "سأكون على قدر المسؤولية وأستطيع حمل قميصه".

وكان FilGoal.com قد علم أن الأهلي قد أتم الصفقة بعد جلسة جمعت محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع مسؤولي بتروجت.

وتتضمن الصفقة إعارة ثنائي من شباب الأهلي إلى بتروجت ولم يتم الاتفاق على اسم الثنائي بشكل نهائي.

إذ تم طرح أربعة لاعبين سيتم اختيار 2 منهم فقط بناء على وجهة النظر الفنية لكل من سيد عيد المدير الفني لبتروجت ومارسيل كولر المدير الفني للأهلي.

وعلم FilGoal.com أن إدارة بتروجت طلبت 50 مليون جنيه في البداية من أجل الاستغناء عن اللاعب، لكن نجح الخطيب في تقليل المبلغ إلى النصف بالإضافة لإعارة ثنائي الشباب.

ويتم الاختيار في الوقت الحالي بين الثنائي سمير محمد ومصطفى أبو الخير ومحمد السيد ومعتز محمد لضم 2 منهم للانتقال إلى بتروجت.

ويلعب رضا - 24 عاما - في مركز الوسط كما يجيد اللعب في مركز قلب الدفاع.

وخاض أحمد رضا 9 مباريات هذا الموسم مع بتروجت ورغم مركزه الدفاعي نجح في تسجيل هدف وصناعة آخر.

وانتقل أحمد رضا إلى صفوف بتروجت في صيف 2021 قادما من شباب نادي الزمالك.

وكان الأهلي قد أتم تعاقده مع صفقتين جديدتين خلال سوق الانتقالات الشتوية الجاري.

وضم الأهلي نيتس جراديشار المهاجم السلوفيني كما تعاقد مع مصطفى العش مدافع زد على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

ولا يزال بإمكان الأهلي ضم صفقتين أجنبيتين في يناير الجاري، أو ضم صفقة وحيدة مع قيد علي معلول.