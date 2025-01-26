سقوط جوميز.. فوز النصر على الفتح للمرة الثالثة تواليا

فاز النصر على منافسه الفتح بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 17 ضمن منافسات الدوري السعودي.

وسجل مروان سعداني بالخطأ في مرماه لصالح النصر ومحمد سيماكان وكريستيانو رونالدو.

بينما أحرز مراد باتنا هدف الفتح الوحيد.

وللمباراة الثالثة على التوالي يفوز النصر على الفتح وذلك في جميع البطولات.

وحقق النصر الفوز في المباراة الماضية ضد الخليج بنفس النتيجة أيضا ثلاثة أهداف مقابل هدف.

وعاد جوزيه جوميز مدرب الفتح الحالي والزمالك الماضي ليخسر مرة أخرى بعدما انتصر على ضمك في المباراة السابقة.

وافتتح مروان النتيجة في الدقيقة 41 بعد ارتطام الكرة فيه قبل أن تسكن الشباك.

وضاعف سيماكان النتيجة في الدقيقة 57 من صناعة أنخيلو.

وقلص المغربي مراد باتنا النتيجة في الدقيقة 72.

وقتل رونالدو آمال الفتح في التعادل من صناعة ساديو ماني في الدقيقة 87.

وبهذا الفوز وصل النصر إلى النقطة 35 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي.

بينما تجمد رصيد الفتح عند النقطة التاسعة ويتذيل الترتيب.

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